Türkiye’ye toz kondurmadı... ABD Büyükelçisi Senato’da ilk sınavı geçti

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ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye büyükelçi adayı olarak gösterdiği Thomas Barrack, önceki gün çıktığı Senato Dış İlişkiler Komitesi adaylık oturumunda Türkiye ile ilgili konularda dersine çalışmış görülürken, Ankara-Washington hattındaki sorunlu alanlarda yöneltilen sorularda ustalığını ve iş hayatından gelen tecrübesini konuşturarak ikili ilişkilerde de olumlu bir geleceğe işaret etti.

TÜRKİYE HARİKA FIRSAT

Geçen ay ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da konuğu olduğu sırada Türkiye’den “en eski medeniyetlerden biri” olarak bahseden Barrack, Senato’daki oturumda da Türkiye’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Barrack, “Türkiye harika bir fırsat. Türkiye Baharat Yolu’nun ve İpek Yolu’nun nabzı ve kalbiydi. Her zaman kültürlerin, dinlerin, ırkların ve Doğu’dan Batı’ya ve tam tersi yönde giden ticaretin bağlantı merkeziydi. Ben, Türkiye’nin bir kez daha yeni bir baharat, yol ve enerji, ulaşım, üretim merkezi olabileceğine inanıyorum” dedi.

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ENERJİ VE TİCARETİ İHYA ETMEYE GELİYOR

Yatırım şirketi sahibi olan, Ortadoğu’da uzun süre ticari ilişkiler yürütmüş ve Başkan Trump ile yakın ilişkisi sır olmayan 77 yaşındaki Barrack, özellikle Yunan ve Ermeni lobisi tarafından yürütülen kampanyalara aldırış etmeyecek bir profil çizdi. Her cevapladığı soruda Türkiye’nin öneminden bahseden müstakbel büyükelçi, “Yeni bir Baharat Yolu olarak Türkiye, Avrupa’ya daha fazla gaz için bir merkez olarak gaz dağıtım terminalleri aracılığıyla sevkiyat terminali olabilir, bu da Avrupa’ya Rus müdahalesine karşı başka bir kalkan sağlar. Türkiye, savunma, havacılık ve Amerikan şirketleriyle ortaklıklar konusunda, ayrıca Çin’i, Kuşak ve Yol girişimini bir süreliğine uzak tutmak için stratejik bir uluslararası arayüzdür, fırsattır” dedi.

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YPG/PKK KONUSUNDA HATA YAPMADI

Senatörlerin odaklandığı önemli konulardan biri de ABD’nin yaklaşık 10 senedir Suriye’de desteklediği YPG/PKK oldu. “Suriyeli Kürt müttefiklerimizin IŞİD’e karşı mücadelede ABD için önemli ortaklar olduğunu kabul eder misiniz?” sorusuna Barrack, “Dürüst olmak gerekirse, bunların hiçbirini doğrulayacak veya reddedecek herhangi bir bilgiye sahip değilim ve bu o kadar hassas bir konu ki bu kararları almak üzere politikaları, uygulamalarını ve prosedürlerini yürütme organına bırakıyorum” dedi. Ayrıca müstakbel büyükelçi, YPG’nin PKK unsurlarından oluştuğunu da senatörlerin önünde itiraf etti.

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TRUMP VE ERDOĞAN İLE 100 MİLYAR DOLARA DOĞRU

Washington ile Ankara hattı arasında özellikle ekonomik alanda önemli katkılar sağlayacağı görülebilen Barrack, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki dört yıl içinde ikili ticaret hacmini hedeflenen 100 milyar dolara taşıyabileceğini söyledi. Barrack, “Başkan Trump ve Başkan Erdoğan’ın ikili bazda 100 milyar dolarlık ortak ticarete ulaşmaya çalışmak için belirtilen hedefe ulaşabileceğimize inanıyorum. Bugün yaklaşık 40 milyardayız” dedi. Müstakbel büyükelçi ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir tavsiye vermesi istenen soru üzerine, ABD Başkanı Trump ile iyi ilişkiler yürütülmesi önerisinde bulundu.

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UKRAYNA VE DEAŞ MÜCADELESİNDE TAKDİR

Barrack, Türkiye’ye yönelik övgülerine Ukrayna-Rusya savaşı ve Suriye’de DEAŞ mücadelesi konularında da devam etti. “Türkiye, çatışmanın en başında Ukrayna’ya meşhur Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını tedarik etti. Ukrayna tahıl anlaşmasını müzakere etti ve arabuluculuk yaptı ve gemilerin, savaş gemilerinin, kargo gemilerinin Karadeniz’e giriş ve çıkışına ilişkin Montrö Antlaşması’nı tutarlı bir şekilde sürdürüyor” derken, DEAŞ konusunda da “NATO’nun en büyük ordularından ve deniz filolarından birine sahip olan Türkiye, DEAŞ’a karşı mücadelede çok değerli bir ortaktır” dedi.

BU AY ONAYLANABİLİR

Senato Dış İlişkiler Komitesi adaylık oturumunu başarılı şekilde tamamladığı görülen Barrack’ın komitedeki oylaması bir ya da iki hafta içinde gerçekleşebilir. Şayet Barrack, komite tarafından onaylanırsa hemen sonrasında Senato’da oylaması gerçekleşecek. Tüm bu süreçlerin nisan ayı içinde tamamlanabileceği düşünülüyor.