‘Türkiye’ye teşekkürler’ 10 yıl sonra eve dönüş

Haberin Devamı

ESENYURT Belediyesi 2018 yılında başlattığı Gönüllü Geri Dönüş projesiyle bugüne kadar 2 bin 700 kişiyi Suriye’ye gönderdi. Son olarak da 10 yıldır ilçede yaşayan 7 Suriyeli aile, ülkelerine dönme kararı aldı. Aileler geri dönmek için belediyeye müracaat etti. Aralarında Türkiye’de doğan çocukların da olduğu 34 kişi dün Esenyurt Belediyesi önünden otobüslerle Suriye sınırına uğurlandı. Suriyeliler Lazkiye, Hama, Şam, Halep ve Afrin’deki evlerine gidecek.

Gözden Kaçmasın 5 soruda kira düzenlemesi Haberi Görüntüle

SAYIYI ARTTIRMAK İSTİYORUZ

Suriye yolcularını uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt’ta yaşayan misafirleri ücretsiz ülkelerine gönderiyoruz ama zaman zaman diğer ilçelerden de başvuranlar oluyor. Onlar için de otobüslerimizde yer ayarlamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 700’ün üzerinde misafirimizi yolcu ettik. O bölge güvenli hale gelirse ve gidişte bir engel kalmazsa teşvik edici başka işlemler de yapacağız” dedi.

Haberin Devamı

SURİYE ARTIK GÜVENLİ

Yolculuğa çıkanlar arasında 6 kişilik ailesiyle birlikte Afrin’e giden Adnan Kado da vardı. Türkiye’ye 2015 yılında geldiğini anlatan Adnan Kado, “Savaş nedeniyle Türkiye’ye sığındık ama geri döneceğimiz günü bekliyorduk. Afrin artık sakin bir yer. Bugün dönüyoruz. Umarım savaş tamamen biter ve herkes evine dönebilir” dedi.

Gözden Kaçmasın Memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz’da Haberi Görüntüle

Türkiye’ye 2014 yılında Afrin’den geldiklerini söyleyen Azat Bakir de 8 kişilik ailesiyle birlikte yola çıktı: “Geldiğimiz günden bu yana geri dönmek hep aklımızdaydı. Can güvenliğimiz olmadığı için bugüne kadar dönemedik. Artık memleketimiz güvenli. Bu nedenle dönmeye karar verdik” diye konuştu. Türkiye’de tekstil atölyelerinde çalıştığını anlatan Hesim Habeş ise eşi ve 4 çocuğuyla birlikte valizlerini otobüse yüklerken, “Canımızı kurtarmak için Türkiye’ye sığındık. Türk Devleti ve halkından Allah razı olsun. Bize evlerinizi açtınız teşekkür ederiz.”

34 BİN KAÇAK GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLDİ

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ocak ayından itibaren ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 34 bin 112’ye ulaştığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan’a uçuşların açılmasından itibaren 11 bin 646’sı 66 charter seferiyle ve 6 bin 610’u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen kaçak göçmen sayısı ise 34 bin 112’ye ulaştı” denildi.

Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu ne yapar Haberi Görüntüle

Yalova’nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde kamyondan inerek kaçmaya çalışan 37 Afganistan uyruklu göçmenin de aralarında bulunduğu 178 kaçak göçmenin de dün sabaha karşı İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine gönderildiği belirtilen açıklamada, “89 farklı uyruktan 24 bin 344 yabancı sınırdışı edilmek üzere idari gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 14 bin 255’i Afganistan, 3 bin 681’i Pakistan, 1823’ü Suriye ve 4 bin 585’i diğer uyruklardan oluşuyor” ifadelerine yer verildi.(DHA)