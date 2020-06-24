Türkiye’ye talepleri konuştular

Koca Twitter’dan yayınladığı mesajda, “Bakan arkadaşlarım Sn. Mevlüt Çavuşoğlu ve Sn. Mehmet Nuri Ersoy’la yurtdışı uçuşları ve turizm konularını ele aldığımız bir toplantı yaptık. Pandemi sürecinde ülkece başarımız sağlık ve turizme dönük talepleri arttırdı. Talepleri koronavirüs tedbirleri kapsamında değerlendirdik” dedi.

VAKA SAYISI 1.268 OLDU

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5.001 oldu. Vaka sayısında artış dün de devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara’da 21, Kocaeli’de 16 hastamız yoğun bakımda” dedi.

Koca’nın paylaştığı, günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 42 bin 982 test yapıldı, 1.268 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 190 bin 165 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 893’e, entübe hasta sayısı 362’ye yükseldi. Dün 1.315 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 162 bin 848’e ulaştı.

ADANA, ANKARA KOCAELİ’DE ARTIŞ

Bakan Koca Twitter’dan, “Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana’da 14, Ankara’da 21, Kocaeli’de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız” paylaşımı yaptı.