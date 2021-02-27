Türkiye’ye taarruz niyeti yoksa S-400’ün kimseye zararı yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) “Türkiye son yıllarda ABD’den birçok kez Patriot edinme şansı elde etti ancak S-400’ü tercih ederek Rusya’ya para ve etki alanı kazandırdı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Akar, şöyle konuştu:

AÇIKLAMA DOĞRU DEĞİL

“ABD’den Patriot, Fransa-İtalya’dan SAMP-T almak istedik ancak bu, çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Bunun üzerine istediğimiz şartları sağlayan Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini satın aldık. S-400 milli bir meseledir, Türkiye bu tercihi ile egemenlik hakkını kullanmıştır. ‘Türkiye’nin son 10 yılda Patriot alımı konusunda fırsatı olmasına rağmen S-400 almayı seçtiği’ yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 10 yıl boyunca ABD tarafına sunulan tekliflerimize uygun cevaplar alınamamıştır. Muhataplarımıza yazdığımız mektuba da henüz yanıt verilmemiştir. S-400’ü müstakil olarak kullanacağız. NATO üyesi bazı ülkelerde S-300 nasıl kullanılıyorsa, biz de S-400’ü aynı şekilde kullanabiliriz. Türkiye’ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok.”

ABD’YE ELEŞTİRİ

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde, 70 yıldır NATO üyesi ve müttefiki Türkiye’nin yerine terör örgütü YPG ile işbirliği yapmasını da eleştiren Akar, “ABD’nin DEAŞ’la mücadele bahanesiyle YPG’ye destek vermesini kesinlikle yanlış buluyoruz. PKK eşittir YPG” dedi.

AB’YE GARA SORUSU

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışla devam edeceğini vurgulayan Akar, Gara harekâtını eleştirenlere de şöyle yüklendi: “Son örneği Gara’da olan PKK’nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. Gara’da cani, katil PKK masum, silahsız 13 evladımız ile 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit etti. Avrupa Birliği insan hakları diyor. Gara’da şehit edilen masum, silahsız vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı.

Yunanistan, Türkiye ile problemlerini Türkiye-AB veya Türkiye-ABD problemi haline getirmeye çabalıyor. ‘Mavi Vatanımızdaki’ haklarımızı korumakta azimliyiz ve muktediriz. Bu çerçevede, planlı Mavi Vatan tatbikatı da başarıyla devam etmektedir.”