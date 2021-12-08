Türkiye'ye özgü yeni kılıç otu türü keşfedildi

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BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu ile birlikte Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde Türkçe 'Beykılıcı' adını verdikleri yeni kılıç otu türünü keşfetti. Doç. Dr. Eker, keşfettikleri yeni türe Latince 'Gladiolus izzet-baysalii' ismini verdiklerini belirtti.

Yıllardır Türkiye’deki bitkilerle ilgili akademik çalışmalar yapan Doç. Dr. Eker, 2012'de Karaman Sarıveliler'de yaptığı çalışma sırasında gördüğü kılıç otu bitkisinin örneklerini topladığını ve bitki müzesine koyduğunu söyledi.

Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu ile bu yıl Sarıveliler'e tekrar giderek yeni örnekler topladıklarını ve laboratuvarda incelediklerini kaydeden Doç. Dr. Eker, kılıç otunun yaprak, çiçek, meyve ve tohum özellikleri bakımından diğer türlerden farklı olduğunu ortaya koyduklarını vurguladı.

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Türkiye’ye özgü yeni kılıç otu türünün keşfiyle 9’u endemik olan kılıç otu türü sayısı, 14’e ulaştı. Gösterişli çiçekleri nedeniyle süs bitkisi olmasının yanı sıra antimikrobiyal ve antifungal özellikleriyle tıp alanında da kullanılan kılıç otu bitkisinin, ekonomik ve ticari değeri bulunuyor. Dünyada ise 300 civarında kılıç otu bitkisi bulunuyor.