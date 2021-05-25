Türkiye'ye operasyon yapılıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam Habertürk TV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sedat Peker’in yayınladığı videolarda asıl hedefin kendisi değil, Türkiye olduğunu ifade eden Bakan Soylu özetle şunları söyledi:

DEVLETİ HEDEF ALIYOR

“Bir organize suçlusunun, yıllarca Türkiye’de herkesin bildiği, ne olduğu belli olan birisinin, bu iddialarının ve iftiralarının hepsi saçmalıktır. Birinci, ikinci videoda şahsımla alakalı bir şey yok. Ben o zaman devreye girdim. Bir şey gördüm. Bir siyasal kadastrasyon gördüm. Kirli bir plan. Şöyle bir şey görmedim, bir delinin, her türlü sapkınlığın içinde bir kişinin ipe sapa gelmez sözleri olarak görmedim. Baktım ki bir eleman bir speakerlık yapıyor, bir sözcülük ortaya koyuyor. İddiaları ve iftiraları tamamen boş olsa da devleti hedef alıyor.

EKONOMİK SALDIRI VAR

Türkiye’ye karşı bir ekonomik saldırı var, Türkiye daralsın, ekonomik olarak küçülsün, hareket kabiliyeti olmasın, Suriye, Lübnan gibi ülkelerin konumuna düşsün ve biz her şeyi yapma kabiliyetine sahip olalım. Özne ben değilim. 17-25, 6-7 Ekim, 15 Temmuz, bütün süreçler içerisinde Türkiye bir operasyona tabi tutuluyor. Dikkat ederseniz o gün de 10 bin dolardaydık, bugün de 10 bin dolardayız. O gün faiz 4’tü, bugün 20’lerde. Burada Türkiye’nin üzerine getirilmeye çalışılan tam da budur. Bir operasyondur. Hedef Türkiye.

BEN NAMUSLU BİR ADAMIM

1995’te Doğru Yol Partisi ilçe başkanıyım. Tansu Çiller’in desteklediği söylenen ilçe başkanına karşı kazandım. Çiller ile Ağar’ın karşı karşıya geldiği Susurluk meselesi başladı. Biz de Ağar’a karşı pozisyon aldık, biz hepsine karşı olduk. 2002’de Çiller ile birlikte genel başkan kim olabilir diye konuştuk İlhan Kesici olsun dedik, aday oldu. Ağar’a karşı pozisyon aldık. Ben namuslu bir adamım, sayın Çiller’i hiç bir dönem satmadım. 2002’den 2007 yılına kadar Ağar’a karşı muhalefet ettim. Bir devlet bürokratının sivil siyasette olmasına karşıyım. Dün de karşıydım, bugün de karşıyım. Sayın Ağar’ın bir marinada olması doğru mu? Zinhar doğru değildir. Bir kardeşi olarak söylüyorum, ben olsam 48 saat içinde bırakırım.

DEVLET ADABINA SIĞMAZ

Korkut Eken, Mehmet Eymür gibi tiplerin bugün dahi söz söylemeleri devlet adabına sığmaz. Devlet bana bir sır teslim etmiş, konuşmaları devletin adabına aykırı olduğunu düşünüyorum. (Kutlu Adalı) Arkadaşlarıma talimat verdim. AK Parti döneminde Hablemitoğlu dışında bir faili meçhul var mı? 170 bin faili meçhul olay çözüldü şu ana kadar. Ben boş kağıda imza atmaya hazırım, terörle mücadelede gayri hukuki, beyaz toros, insanlara işkence, faili meçhul cinayetler eğer varsa boş kağıt getirin imza atıp çıkayım.

HAYATIMDAN VAZGEÇERİM

Sayın Akşener, geçmişimi biliyor, benimle ilgili kanun dışı, karanlık veya mafya ile ilişkili bir tek şey söylesin hayatımdan vazgeçerim. Bir tek kanun dışı işim olduğunu ortaya çıkarılsın ben hayatımdan vazgeçerim.

DAVUTOĞLU ODALARI DİNLETİYORDU

Yıl 2015, ben AK Parti genel başkan yardımcısıyım. Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimleri gelmeden önce MYK toplantısında ‘HDP ile anayasa yapabiliriz’ diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz böyle bir baktık. Seçim geçtikten sonra AK Parti

çoğunluğu elde edemedi. Ya CHP ile yapacak ya da diğer siyasal partilerle yapacak. Davutoğlu ve ekibi CHP ile AK Parti’nin iptali için mücadele yaptılar. Dert Recep Tayyip Erdoğan. Onu Külliyede hareketsiz halde bırakan politikayı Türkiye’de hakim kılmak. Davutoğlu’nun tam anlamıyla dengesi kayboldu, ‘Sizin odalarınızda ne konuştuğunuzu dinletiyorum’ dedi. MKYK üyelerine dedi. Biz donduk, birbirimize baktık. Bunun Türkçe ne anlama geldiği ortada.”

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