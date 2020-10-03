‘Türkiye’ye karşı işlenmiş cinayet’
Cinayete kurban giden Cemal Kaşıkçı’nın yakın arkadaşı AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, “Suudi Arabistan adalet istiyorsa, gerçekten korkacak bir şeyleri yoksa, Türk adaletine güvenmekten başka çareleri yok. Türkiye’de 3 Temmuz’da davanın ilk duruşması yapıldı. Ben de ifademi verdim. Kaşıkçı ile ilgili yurt dışında da yeni davalar açılabilir” dedi.
SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ KOMEDİ DAVA
Aktay, Hürriyet gazetesine özetle şunları söyledi: “Cemal Kaşıkçı’yla ilgili Suudi Arabistan’da yürüyen bir dava vardı. Dava komedi şeklinde yürüdü. Bu cinayetin Suudi Arabistan’ın en üst düzey kişilerin bilgisi ve hatta talimatı doğrultusunda işlenmiş olduğunu açıkça biliyoruz. Orada bağımsız ve tarafsız bir yargılamanın gerçekleşmesi mümkün değildi. Kaşıkçı davası, Türkiye’ye karşı işlenmiş de bir cinayettir. Türkiye’nin egemenlik hakkına da tecavüzdür. ”
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