‘Türkiye’ye karşı işlenmiş cinayet’

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ KOMEDİ DAVA

Aktay, Hürriyet gazetesine özetle şunları söyledi: “Cemal Kaşıkçı’yla ilgili Suudi Arabistan’da yürüyen bir dava vardı. Dava komedi şeklinde yürüdü. Bu cinayetin Suudi Arabistan’ın en üst düzey kişilerin bilgisi ve hatta talimatı doğrultusunda işlenmiş olduğunu açıkça biliyoruz. Orada bağımsız ve tarafsız bir yargılamanın gerçekleşmesi mümkün değildi. Kaşıkçı davası, Türkiye’ye karşı işlenmiş de bir cinayettir. Türkiye’nin egemenlik hakkına da tecavüzdür. ”