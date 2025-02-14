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Türkiye'ye kaçak yollarla getirilmiş! Evde maymun ve 3 sincap bulundu

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#Maymun#Sincap#Yasaklanan Hayvanlar
Türkiyeye kaçak yollarla getirilmiş Evde maymun ve 3 sincap bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 18:02

Mersin'de bir evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap bulundu.

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Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, Eski Ömerli Mahallesi'ndeki B.Y.U'ya (27) ait ikamette beslenmesi ve ticareti yasaklı hayvanların satıldığı ihbarını aldı.

Adrese giden ekipler, evde kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen maymun ve 3 sincap buldu.

El konulan hayvanlar Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Hayvanların, Tarsus Doğa Parkı'na gönderileceği öğrenildi.

Türkiyeye kaçak yollarla getirilmiş Evde maymun ve 3 sincap bulundu

B.Y.U. hakkında da adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

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#Maymun#Sincap#Yasaklanan Hayvanlar

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