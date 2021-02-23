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Gündem
Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 10:23 | Son Güncelleme:

Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı

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Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan 4 Suriyeli yakalandı
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 Suriyeli, yakalandı.

Kızıltepe Mehmetli Piyade Hudut Karakolu ekiplerince sınır hattında yapılan devriyede, Suriye sınırından 4 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalıştığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. Suriye uyrukluların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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