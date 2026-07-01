Türkiye'ye giriş yapmak isteyen araçta 47 kilo 530 gram esrar ele geçirildi

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Bulgaristan Gümrük İdaresi'ne bağlı Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ile ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) iş birliğinde düzenlenen operasyonda, Alman plakalı bir araç detaylı aramaya alındı.

ALMAN PLAKALI ARAÇTA GİZLİ BÖLME TESPİT EDİLDİ

Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'na gelen Alman plakalı otomobilde bulunan iki Alman vatandaşı, gümrük görevlilerine beyan edecek herhangi bir eşya taşımadıklarını bildirdi.

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38 PAKET HALİNDE SAKLANMIŞ

Risk analizi kapsamında detaylı incelemeye alınan araçta yapılan aramada, bagaj bölümünün altında özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi. Gizli bölmede streç filme sarılmış halde toplam 38 paket bulundu.

Yapılan uyuşturucu testlerinde paketlerin içerisinde bulunan maddenin esrar olduğu belirlenirken, ele geçirilen uyuşturucunun toplam ağırlığının 47 kilo 530 gram olduğu açıklandı.

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PİYASA DEĞERİ 388 BİN EURO

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 388 bin 827 avro olduğunu bildirirken, olayla ilgili soruşturmanın Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde sürdürüldüğü kaydedildi.