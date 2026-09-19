Türkiye'ye getirilen Samsung TV'lerde ‘TKGS’ sistemi neden yok? Binlerce kişi mağdur, çözüm bekleniyor

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Türksat 3A'dan Türksat 4A uydu hattına 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen geçiş sürecinin ardından, Samsung markasına ait bazı televizyon modellerinde yaşanan kanal erişim sorunları tüketici mağduriyetine yol açtı.

Frekans güncellemelerinin ardından birçok kanala erişim sağlayamayan tüketiciler, televizyonlarda Türkiye standartlarına uygun Türksat Kanal Güncelleme Sistemi'nin (TKGS) yer almadığını tespit etti. Türkiye'ye ithal edilen elektronik ürünlerde bulunması gereken standartların dışında kalan söz konusu modeller nedeniyle yaşanan sorunlar, firmanın Türkiye pazarındaki uygulamalarını tartışmaya açtı.

"FİRMA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR, ADIM ATILMIŞ DEĞİL"

Frekans değişikliğinin üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen izleyicilerin bazı kanallara erişim sorunu devam ederken, Samsung kanadından konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

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Şirketin resmi internet sitesinde yer alan yönlendirmelerin TKGS bulunmayan cihazlardaki sorunu çözmeye yetmediği belirtilirken, firma temsilcilerinin süreci zamana yaydığı ve Tüketici mağduriyetlerini giderecek somut adımların henüz atılmadığı ifade edildi.

"YETKİLİ KURUMLARIN YAPTIRIMLARI MERAK EDİLİYOR"

Türkiye'deki ithalat standartlarına uyumsuz olan cihazların pazara nasıl sunulduğu sorusu gündemdeki yerini korurken, gözler yetkili kurumların alacağı tedbirlere çevrildi.

Tüketicilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi, standart dışı ürünlere yönelik yaptırımların uygulanması ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması adına resmi makamların atacağı adımlar bekleniyor.