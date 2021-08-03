Türkiye'ye geldi, ofis açtı! ABD'den bile gelen var... 'Dayaklı tedavi' kuyruğuna girdiler, görüntüler dehşete düşürdü

Kendisini 'şifacı' olarak tanıtan ve 12 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan'da tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Mala Ali Kürdistani, Türkiye'ye geldi. Kürdistani, Başakşehir'de ofis açtı. Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi olma umuduyla ofise geldi. Ofise otizmli çocuklarını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu. Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde Kürdistani'nin asistanının çocuğun ayaklarının altına sopayla vurulduğu görülüyor.

ABD'DEN GELEN BİLE VAR

Bir kaç gündür olduğu gibi yine çeşitli illerden ve yurt dışından gelenler, sabahın erken saatlerinde Mala Ali Kürdistani'ye ait olduğu öne sürülen ofisin önünde toplandı. Önünde herhangi bir tabela veya levhası olmayan ofiste Kürdistani'ye yardım ettiği belirlenen kişilerce, gelenlerin isimleri alındı, telefon numaraları not edildi. Mala Ali Kürdistani için çalışanlar, gelenlere sınırlı sayıda kişinin içeri alınabileceğini, sırası gelince aranacaklarını söyleyerek kalabalığı ofis önünden uzaklaştırmaya çalıştı. Aralarında Almanya, ABD gibi birçok ülkeden geldikleri öğrenilen kişilerin olduğu kalabalık uyarılara rağmen ofisin önünü terk etmedi.

BAŞAKŞEHİR'DEKİ SÖZDE TEDAVİ MERKEZİNE BASKIN YAPILDI

Savcılığa yapılan suç duyurularının ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de ofise baskın yaptı. İçeride Mala Ali Kürdistani bulunamadı. Tedavide kullanıldığı düşünülen sopa, tahta parçaları, sedye ve Mala Ali Kürdistani'nin fotoğraflarının basılı olduğu çok sayıda kitap bulundu.

Ofiste Ali Mahmood Hasan Goran isimli bir kişiye ait sertifikalar da ele geçirildi. İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri, ofisin yetkisiz, ruhsatsız olduğu ve tıbbi literatüre uymadığını tespit etti. Giriş bankosunun arkasına asılan vergi levhasında 'Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma ağda vb.) hizmetleri' yazdığı görüldü. Polis ofiste çalışmalar yaptıktan sonra ele geçirilen malzemeleri götürdü. Ofiste bulunan kasanın içindeki bin 300 liraya da el konuldu.

MALA ALİ KÜRDİSTANİ'Yİ SAVUNANLAR İLE ŞİKAYETÇİ OLANLAR ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Ekipler, içeride çalışmalar yaparken kapı önünde Mala Ali Kürdistani'yi bekleyenler ile Kürdistani'den şikayetçi olanlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Kürdistani'yi savunanlar 'Belki bize şifa verecekti neden şikayetçi oldunuz?' diyerek şikayetçi olan kişilere tepki gösterdi. Kendisinin de otizm hastası bir oğlu olduğunu belirten bir kişi, Kürdistani'yi bekleyenlere, 'Bilim var, ilim var. Bu sizin yaptığınız nedir?' diyerek bağırdı. Aynı kişi Kürdistani'yi bekleyenlerden bazılarının maskelerini eliyle indirmeye çalıştı.

3 KİŞİ POLİS MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekipleri, zabıta ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri, ofis hakkında tutanak tuttu. Sözde tedavinin gerçekleştirildiği ofis zabıta ekiplerince mühürlendi. Bekleyenler, ofisin mühürlendiğini görünce ofis önünü terk etti. Ofiste çalıştığı belirlenen 3 kişi ifadesi alınmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Ofisten karakola götürülen 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Mala Ali Kürdistani'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

"40 SANTİMLİK SOPAYLA ÇOCUĞUN AYAKLARININ ALTINA VURMAYA BAŞLADI"

Başakşehir'deki ofisine giden Mustafa Kaplan, "Otizmli bir çocuğum var. Mala Ali Kurdistani'ni isimli şahsın, Türkiye'ye geldiğini ve Başakşehir'de hastalara şifa dağıttığını duyduk. Böyle bir şeyin özellikle otizmli çocuklar için mümkün olmadığını biliyoruz ama biz de yine gidip bu kişinin nasıl şifa dağıttığını görmek istedik. Başakşehir'de bulunan ofislerine girdiğim zaman sözde hocanın çocukların başını tutarak bir şeyler okuduğunu gördüm. Hoca ardından çocuğu başka odaya alıp, elinde bulunan 40 santimlik sopayla çocuğun ayaklarının altına vurmaya başladı. İşlem sonrası hoca aileye bu işlemin 1 sene süreceğini, her iki ayda bir kontrole gelinmesi gerektiğini söyledi. Sözde hoca bu şekilde şifa verdiğini iddia ediyor ve bu işlemi de 200 lira karşılığında yapıyor" dedi.

"BİRÇOK KİŞİ BU ADAMA İNANIYOR"

Bu şekilde umut tacirleriyle sürekli karşı karşıya kaldıklarını söyleyen otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru ise "Şu anki umut tacirimiz yurt dışından gelen Mala Ali Kurdistani, isimli bir kişi. Bu kişi, kendi ülkesinde kovulup Suudi Arabistan'da tutuklanıp Özbekistan'da bu işi devam ettirmiş bir kişi. Bu kişiyi sosyal medyada takip eden çok kişi var ve birçok kişi bu adama inanıyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUN AYAKLARININ ALTINA SOPAYLA VURDUĞUNU GÖRDÜM"

Doğru, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çocuğumu muayene ettirme istiyorum diye bu adamın yanına gittim. Benden 200 lira istedi. Sonrasında başka bir ailenin çocuğunun ayaklarının altına sopayla vurduğunu gördüm. Aynı zamanda çocuğa ilaç yazacağını ve anlık mesajlaşma uygulaması üzerinde bilgi vereceğini duydum" ifadelerini kullandı.

"HERKESE İNANMAK ZORUNDASIN BELKİ DE İNSANLARIN ÇOCUKLARINI İYİLEŞTİRMİŞTİR"

Mala Ali Kürdistani'nin ofisinin önüne gelen ve şikayetçi olanlarla tartışan bir kişi "Kimse benim inancıma karışamaz. Kime inanacaksam inanacağım. Benim inancım bu, herkese inanmak zorundasın belki de insanların çocuğunu adam iyileştirmiştir" dedi.

"NE İLACI VERİYOR BİLMİYORUM AMA BAYRAM ŞEKERİ GİBİ"

Mala Ali Kürdistani'den ilaç almaya geldiğini söyleyen bir kişi "Kürdistani'ye geldik. Çocuğum duymuyordu, çocuğumu getirmiştim. Hatta Irak'taydı, Irak'a gidecektik ama pandemi nedeniyle gidemedik. Çocuğumu tedavi etti, 2 ay sonra da bize randevu verdi. Tedavide önce dua okudu sonra kulaklarını çekti, sopayla sırtına vurdu. İlaç yazmıştı onu almaya geldim ama burada yok. Benim önümdekiler ilaç için bin 400 lira para verdi. Verdiği ilaç ne bilmiyorum ama bayram şekeri gibi bir şey verdi" diye konuştu.

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