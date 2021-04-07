Türkiye’ye elimizi uzatıyoruz

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili önemli mesajlar verdiler. AB’nin Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olduğunu belirten Michel özetle şu mesajları verdi:

HUKUK VURGUSU: “Hukukun üstünlüğü konusundaki endişeleri paylaştık, ifade özgürlüğü konusunu değerlendirdik. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması AB’de ciddi endişeleri beraberinde getirdi. Bu konuda BM Türkiye Temsilciliği ve kadın örgütleri temsilcileriyle de görüşme yaptım.

POZİTİF GELİŞMELER: Biz ilerlemeye odaklı gündemle elimizi uzatıyoruz. Son aylarda pozitif gelişmeler yaşandı, bunların da sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik işbirliği, göç ve halklar arasındaki hareketlilik. Türkiye’nin bu fırsat penceresini değerlendirmesini ümit ediyoruz.

YUNANİSTAN’LA GÖRÜŞMELER: Kıbrıs ile ilgili AB, çözüm görüşmelerinin başlamasının önemli olduğuna inanıyor. Türkiye ile Yunanistan istişari görüşmelerinin başlamasından memnunuz.

4 MİLYON SURİYELİ: Komisyon bölgesel konular, kamu sağlığı gibi görüşmelerin başlamasını öneriyor. Türkiye’nin 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmasını önemsiyoruz. AB olarak desteğimizi sürdürmeyi öngörüyoruz.

İLGİNÇ BİR TOPLANTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çok ilginç bir toplantı yaptıklarını belirten Komisyon Başkanı von Der Leyen de Türkiye’nin, AB ile yapıcı şekilde ilişki kurma isteği gösterdiğini ifade ederek özetle şu görüşleri dile getirdi:

GÜMRÜK BİRLİĞİ: “İlişkilerde dört alanda gelişme olabileceğini düşünüyoruz. AB, Türkiye’nin en önemli ithalat ve ihracat ortağı. Ticareti arttırabilmemiz için şu anda Gümrük Birliği’nin (GB) uygulanmasıyla ilgili zorluklara eğileceğiz. İlişkilere ivme katmak, iki tarafa da fayda sağlayacak işbirliğini görüştük

İKLİM VE ERASMUS: İkincisi, iklim değişikliği ve halk sağlığı da önemli. Üst düzey görüşme-diyalog başlığımız olacak. Salgına karşı aşılama durumunu ele alıyoruz. Üçüncüsü Türkiye’nin Erasmus gibi AB programlarına katılımıyla halklar arasında hareketliliği desteklemek istiyoruz.

GÖÇ: Dördüncü işbirliği alanı göç. 2016 tarihli AB–Türkiye mutabakatı halen geçerlidir ve olumlu sonuçlar sağlamıştır. İnsan kaçakçılığıyla da mücadelede önemli bir mutabakat olmuştur. Türkiye’nin taahhütlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Biz de 4 milyon göçmene evsahipliği yapan Türkiye’yi desteklemeye devam edeceğiz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ: Türkiye, Avrupa Konseyi kurucusu olarak taahhüdünü yerine getirmeli. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararından çok büyük kaygı duyuyorum. Sözleşme kadınların ve çocukların korunmasıyla ilgili ve bu sözleşmeden çekilmek kesinlikle yanlış sinyal veriyor.

İLERLEME TAKVİMİ: Bu aslında bir sürecin başlangıcı. Bir yolun başındayız, hep birlikte. Bu yol bizi nereye götürecek? Bu sadece müzakerelerin içeriğine bağlı değil, Türkiye’nin bu olumlu ivmeyi devam ettirme isteğine bağlı. Son haftalarda gördüğümüz şeyin sürdürülebilirliği kanıtlanmalı.

HDP, DEMİRTAŞ VE KAVALA: (HDP’nin kapatılmak istenmesi, Demirtaş ve Kavala soruları) İnsan hakları tartışılmaz bir konu, bizim için mutlak bir öncelik. Bunu net şekilde belirttik. AİHM’in Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala konusunda çok net kararlar verdiğini söyledik. Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye’nin AİHM kararlarını kabul etmesi, saygı göstermesi gerçekten çok önemli.”

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