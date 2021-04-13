Türkiye’ye döneceğiz

Bilim insanı olma yolundaki ilk adımlarını atan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut, eğitimlerini tamamladıktan sonra bilimsel çalışmalarına Türkiye’de devam etmek istiyor. Bu yıl ilk mezunlarını veren Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi’nde eğitim gören Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik Bölümü’ne, Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’ne, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü’ne kabul edildi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları kurucusu Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Müdürü Özlem Dağ ve ile öğrenciler Nakkaştepe Kampusu’nda bir araya geldi.

AZİZ SANCAR GİBİ ÖRNEKLER

Nehir, Dicle ve Seyit farklı alanlarda çalışmak istiyorlar ama hepsinin ortak bir hedefi var: Türkiye’ye dönmek, ABD’de eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’de bilimsel çalışmalara öncülük etmek. Enver Yücel, öğrencilere “Almanya’daki bilim insanlarımız gibi olun, beklentimiz büyük. Sizi yolunuzdan çevirmek isteyenlere kulak asmayın, sadece kendinize güvenin. Biz her zaman arkanızdayız. Aziz Sancar gibi Türkiye’nin dört bir yanından gençlerimiz çıkıyor” dedi.

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