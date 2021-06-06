Türkiye’ye 12 derin nefes

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Çevre Günü’nde İstanbul, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin ve Adıyaman’daki millet bahçeleri ile Van, Niğde ve Batman’daki atık su arıtma tesisi, Artvin’deki içme suyu arıtma tesisleri ve Konya’daki bisiklet yollarını hizmete açtı.

ÇEVRE BİZİM İŞİMİZ

Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda görevi devraldığımda İstanbul’da ağaç falan yoktu. Görevi devraldık, yollarımızın kenarını orta refüjlere kadar ağaçlandırdık. Fidan dikmedik, ağaç diktik. Fidanlar zaman alırdı. Ağaç ithal ederek 10 yaş 15 yaş grubundan ağaçlarla İstanbulumuzun orta şeritleri ve yol kenarlarını ağaçlarla döşedik. Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, özellikle ağaçlandırmayı hızlandıracağız.

EDİRNE’DEN HAKKÂRİ’YE BİSİKLET

Bisiklet yollarını şehirlerdeki insanlarımızın hayat kalitesini arttıran hizmetler arasında görüyorum. Şehirlerimizde bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz. Tıpkı Konya gibi... Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yollarıyla bu aracı tercih eden insanlarımıza kesintisiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Bisiklet Yolu Master projemiz tamamlandığında, Avrupa bisiklet ağı ile ülkemizi bütünleştirmiş olacağız. Planın güzergahlarıyla ilgili uygulama projelerinin önemli bir kısmını bu yaz aylarına yetiştireceğiz. Proje bitince Edirne’den Hakkâri’ye kadar güvenli ve kolay erişilecek.”

MARMARA DENİZİ’Nİ MÜSİLAJ BELASINDAN KURTARACAĞIZ

“Marmara’da karşımıza çıkan müsilaj gibi sorunların temeli, arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır. Talimatı verdim bakanımıza, hiç gecikmeden, ‘İBB, İzmir niye yapmıyor falan’ demeyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle beraber el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Haliç’i nasıl temizlediysek, ki daha büyük belaydı, müsilaj belasından denizlerimizi temizleyeceğiz. Benim korkum Karadeniz. Karadeniz’e bir de Marmara’dan bunun girdisi olursa bela büyüktür. Hiç gecikmeden bu adımı atmamız lazım. Tabii iklim değişikliği sebebiyle suyun sıcaklığındaki artışın da bu tabloda önemli bir payı var. Bakanlığımız 300 kişilik bir ekiple Marmara’nın 91 ayrı noktasında karada tüm atıksu arıtma, katı atık tesisleriyle kirlilik kaynağı olacak her yerde denetimlerini sürdürüyor. ”

GÜLDÜREN MAKAS DİYALOGLARI: ÇAKISINI ÇIKARIP GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’dan toplu açılışa dahil olan noktalara canlı bağlantı yaptı. Erdoğan, gönüllü çevre müfettişi çocuklarla birlikte karşısına çıkan vali, belediye başkanı ve il başkanlarının açılış töreni için yeterince makas ve kurdelelerinin olmadığını görünce, “Doğal makasınızda mı yok” diye sordu. Sürekli cebinde taşıdığı çakıyı çıkararak, “Bakın bu doğal makastır. Ay yıldızı var. Doğal makası daima yanımda taşırım. Maharetleri çoktur” dedi. Valilerden çocuklara günün anısına birer makas göndermesini de isteyen Erdoğan, ön sırada oturan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın esprisini de paylaşarak, “Bakın Binali Bey ne diyor. O kadar açılış yapıyoruz ki, ne makas kaldı, ne kurdele!”

Pendik ve Mersin’e yapılan Millet Bahçeleri kentlerin karmaşasından bunalan vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlayacak.

HEDEF YAŞANABİLİR ÇEVRE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj da yayınladı. Erdoğan mesajında özetle şunları söyledi: “Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşanabilir bir dünya için tabiata, çevreye ve hayata bakış açımızın düzeltilmesi gerekmektedir. Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın ortak meselesidir. Bu noktada çevreye duyarlı ve kanaati esas alan bir anlayışla hareket edilmesi önemlidir. Aksi takdirde çevre felaketi, kirlilik, salgın hastalıklar, kıtlık ve yoksulluk gibi küresel sorunların çözümü mümkün olamayacaktır. Ekosistemin korunması ve geliştirilmesi kadar, oluşan tahribatın onarılması da atılacak önemli adımlardan birisi olmalıdır.

ORMAN VARLIĞIMIZI 22.9 MİLYON HEKTARA ÇIKARDIK

Çevre dostu bir yaklaşımla doğal varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere özel bir önem veriyoruz. Erozyonla mücadelede dünya lideri olan Türkiye, orman alanını artıran nadir ülkelerden biri konumundadır. Son 19 yılda ağaçlandırma yapılan alan miktarını 3,6 milyon hektardan 9,2 milyon hektara, orman varlığımızı ise 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkardık. 2023 yılına kadar 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefimiz kapsamında bugüne kadar 61 Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 324 Millet Bahçesinde ise çalışmalarımız devam ederken, tabiat parklarımızın sayısını 17’den 250’ye çıkardık. Yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji üretimimizin yüzde 40’ına, atık su arıtma tesisi sayımızı 145’ten 1.170’e ulaştırdık.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYIMIZ 519

Mavi bayraklı plaj sayımızı 127’den 519’a çıkararak bu alanda da ilk sıralardaki yerimizi korumayı sürdürüyoruz. Bütün bu projelerin çevre için oluşturduğu değerin yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın artan çevre duyarlılığından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik Millet Bahçesi’nin açılışında çocuklarla...

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