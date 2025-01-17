10 bin kilometre uzaklıkta yeni hayat! Gezmek için gittiği ülkeye hayran kalınca buraya yerleşti... 'Kızım Sivas kütüğüne kayıtlı olarak tarihe geçti'

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1960'lı yılları anımsatan eski binaları ve Amerikan arabaları ile adeta zamanın durduğu ülke olarak bilinen Küba'da, az sayıda Türk vatandaşı da yaşıyor. Burada yaşayan Türk vatandaşları, genellikle sağlık ve turizm sektöründe çalışıyor. Vatandaşların sorunlarıyla Türkiye'nin Havana Büyükelçiliği ve çalışanları da yakından ilgileniyor. Küba'ya yerleşen Türklerden biri olan Cem Türk, ülkede yaşamın zorluklarını, aile ve iş hayatını anlattı.

'10 SENEDE BİR GÜN BİLE KÜBA'YA NEDEN GELDİM DEMEDİM'

10 yıl önce turistik seyahat için geldiği Küba'da kalma kararı aldığını ifade eden Cem Türk, "Bir kere ziyaret edeni bir daha bırakmıyor burası. Bende Küba'ya gezmeye gelmiştim ama işlerim sebebiyle sıklıkla ziyaret ettim. Hayatımın her noktasında 'Ben acaba bir gün Küba'da yaşar mıyım' diye düşündüm. Bu imkanı buldum ve Küba'ya yerleştim.

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Küba'daki yerleşik hayatımda 10'uncu seneme geliyorum. İspanyolcayı Havana Üniversitesi'nde öğrendim. Açıkça söyleyeyim bu 10 sene içerisinde bir gün bile 'Ben Küba'ya neden geldim, neden burada kaldım' diye hiç düşünmedim. Bugün Küba'da sağlık konusunda iş sahibiyim. Turizm sektöründe ortak işler yapıyorum. Bir ailem var. Eşim Kübalı, bir kızım var 3 yaşında Andrea Ayşe adında hem Türk hem Küba vatandaşı. Küba fazla Türk vatandaşının yaşamadığı bir ülke. Ama burada yaşayan arkadaşlarımızla buradaki diplomatik çalışanlarla birbirimize destek oluyoruz" dedi.

KÜBA HALKI SAMİMİ VE İÇTEN DAVRANIYOR

Küba'nın çok kolay bir ülke olmadığını söyleyen Cem Türk, "Burada Karayipler coğrafyasından kaynaklı sıkıntılar var. Hava şartları bazen ağırlaşabiliyor, ülkenin ekonomisinin biraz sıkıntıda olmasından dolayı hayatı zorlaştıran şeyler olabiliyor. Biz bunlara zamanla alıştık. Geçen 10 seneden sonra ben artık kendimi Küba'ya ait hissediyorum. Burada iş için, eş için bulunmuyorum. Buraya kendi isteğimle geldim ve kendi isteğimle kalmaya devam ediyorum. Çok güzel bir ülke, çok sıcak ve misafirperver insanları var. Akdeniz'den, Anadolu'dan gelen insanlarımızın aradığı o dokunarak konuşma, hissederek ve içten konuşma burada fazlasıyla bulabildim. Oldukça güvenli, keyifli ve içten halkın yaşadığı bir ülke" şeklinde konuştu

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'KIZIM, SİVAS KÜTÜĞÜNE KAYITLI TEK KÜBALI'

Küba'ya zaman geçtikçe alıştığını ifade eden Cem Türk, "Burada herkes İspanyolca konuştuğu için kızım ve eşim fazla Türkçe bilmiyor. Ama 3 yaşındaki kızım Andrea Ayşe, Sivas kütüğüne kayıtlı tek Küba vatandaşı olarak tarihe geçti. Ailem iki defa Türkiye'ye geldi ve ülkemi çok sevdi. Türk yemeklerine bayıldı, insanlarını sevdi ve doğasına hayran kaldı" ifadelerini kullandı.