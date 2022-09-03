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Erdoğan sorulan sorulara şu yanıtları verdi:

YUNANİSTAN’IN KIYMETİ HARBİYESİ YOK





(NATO’nun yaptığı 30 Ağustos paylaşımını kaldırması ve Yunanistan’ın Türk uçaklarına S-300 tacizi): “NATO daha sonra manevrasını yaptı her zaman olduğu gibi. Ve bu manevrayla birlikte de bunlar silindi. Ve Türkiye’yle beraber ayrı bir güç olduklarını ifade etti. Bu bir vaka zaten. Yani Yunanistan’ın rahatsız olması veya Yunanistan’ın NATO’ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye NATO ilişkilerini ne yapmaz? Zayıflatmaz. Çünkü Türkiyesiz bir NATO düşünülemez. Kaldı ki Yunanistan’ın NATO içerisinde zaten kıymeti harbiyesi yok. Türkiye varsa NATO güçlü. Türkiye yoksa NATO güçlü değildir.”

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SİHA’LAR HAKKINDA DERSİNE ÇALIŞMAMIŞ

(Kemal Kılıçdaroğlu’nun Teknofest ziyareti): “Şimdi Bay Kemal maalesef partisinin içerisindeki milletvekillerine hâkim değil, sahip değil. O da onlar gibi devamlı yalan üstüne yalanlar uyduruyor. Kendi milletvekili kalkıp SİHA’ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor. Hatta orada gazeteciler filan da sordular, TB2, TB3 filan falan. ‘Bunlar nedir?’ diye onu soruyor. Haberi yok. Ve bu insansız SİHA araçları hakkında dersine de iyi çalışmamış. Nasıl olduysa Samsun’a uğrayıverdi. Tabii biz şu anda TB2, TB3, Akıncı; bütün bunlarla ilgili çalışmalarımızı devamlı yaptık. Devamlı yapıyoruz.

ABD BİZE O ZAMAN İHA’LARI VERMEMİŞTİ

Allah rahmet etsin Özdemir Bey’in sağlığında bu işin taa kuruluşundan itibaren, oğul Bush’un Amerika’da başkan olduğu zamanda Türkiye’ye vermeleri gereken bu İHA’ları vermemişlerdi. Ben ilk ziyaretimde kendisiyle konuştuğumda, ‘Bize insansız hava araçları verecektiniz, vermediniz.’ O zaman Condoleezza Rice’ı çağırdı dedi ki, ‘Niye bunları vermediniz? 48 saatte bunları vermenizi istiyorum’ diyor. Ve ilk etapta böyle bir partiyi bize gönderdiler. Ama tabii bunlar uzun süreli değil.

ARTIK TÜRKİYE BU ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDİYOR

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Ve o zaman Özdemir Bey, Allah rahmet etsin çocuklarıyla beraber hemen adımı attılar ve İHA’ları üretmeye başladılar. Arkasından SİHA’ları ürettiler. Şimdi de işte Akıncı’yı ürettiler. Ve bununla beraber işte Samsun’da meydanda da görüyorsunuz savaş uçaklarına yönelik çalışmaları da var. Artık Türkiye bu ürünleri ithal eder bir ülke değil, tam aksine ihraç eden bir ülke durumuna geldi. Ve bu konuda Baykar gerçekten başarılarının üzerine başarılarını katlıyor. Sadece Baykar değil başkaları da mühimmat noktasında birçok şeyler yapıyorlar. Tabii bu mühimmatlar da çok önemli. Devlet olarak biz de şimdi bu mühimmatları üreterek Baykar’a bu noktada bu unsurları veren duruma geldik. Ve şu anda Türkiye, göreve geldiğimizde yüzde 20 yerli üretim yaparken şimdi yüzde 80’e çıktı. Şimdi yüzde 80 bir harp noktasında potansiyele sahip olan Türkiye artık birçoklarının da korkulu rüyası haline geldi.”

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PAÇASINI NASIL KURTARACAK

(TİP milletvekili Ahmet Şık’ın parti kapatma sözleri): “Ahmet Şık’ın soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti’yi kapatmaya yeter, ne bizleri bu noktada mahkûm etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Çünkü bugüne kadar birçok terör örgütlerinin içerisinde yer almış bir kişidir. Bununla ilgili olarak da zaten şimdilik tazminat davası açılmıştır. Milletvekilliği olayı da üzerinden çıktıktan sonra, yani dokunulmazlığı kalktıktan sonra da ceza davaları arkasından gelecektir.”

KILIÇDAROĞLU’NA: HERHANGİ BİR GÜCÜ YETKİSİ YOK

(Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK açıklamaları): “Bay Kemal kendini buğday ambarında zannediyor. Herhangi bir gücü yok. Herhangi bir şu anda kazanılmış, elde edilmiş, kendisine milletin verdiği bir yetki yok, hak yok. Ama o durmadan, ikide bir böyle yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bu milleti, kusura bakmayın, tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Ve şu anda KHK’yla ilgili olarak bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak, kandırmak ve ‘işte bak ben bunu yaparım’. Ya sen önce elindeki büyükşehir belediyelerinde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir.

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KHK KARARI YETKİSİ HÂKİM, SAVCILARIN

Bunların hepsi maalesef 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu hukuk devleti içerisinde de KHK’nın vermesi gereken kararları; herhalde siyasiler olarak biz böyle bir yetkiyi kullanamayız. Hukuk devletinin içerisinde hâkimlerin, savcıların yetkisi onlara aittir. Dolayısıyla siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir ve benim milletim de bu kadar, kusura bakmayın enayi değildir.”

KENDİ GAYRETİMİZLE KAZANACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

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İSTANBUL LOKOMOTİF

“Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi. Şimdi de bu ligin zirvesinde mücadele vermeye talibiz. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi 2023 seçimlerinin de Allah’ın izniyle lokomotifi olacaktır.

Hamdolsun bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Kardeşlerim eksiklerimiz yok mudur? Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Ama bu eksikleri tamamlama, bu aksaklıkları giderme irademiz hepsinden daha üstündür, güçlüdür. Buna rağmen her kesim gibi Alevi, Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler de eksik olmuyor. Ülkemizde tüm vatandaşlarımız gibi Alevi, Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz.

Şu anda kişi başına milli gelir 9 bin 500 dolara dayandı. Hani ne oldu? Ne diyorlardı? Şu anda rakam bu. Daha da iyi olur.

KOLPA İŞİNE GİRDİLER

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının şahsım olduğunu aylar öncesinden milletimizle paylaştık. Buna karşılık diğer ittifaklar ve partiler henüz herhangi bir adayı telaffuz edemedi. Milletin karşısına çıkartacak aday için bile bunca ayak oyunu, dalavera, alavera, kolpa işine girdiler.

Netice itibariyle 2023 yılında seçimi kazanmakta kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden medet ummadan, kimseden inayet beklemeden kendi gayretimizle kazanacağız.”

BORİS JOHNSON’LA TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Boris Johnson’un görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti. Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık’la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle önümüzdeki dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.