Türkiye’siz AB küresel aktör olamaz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Büyükelçiler ile İftar programına katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Ramazan’ın temsil ettiği değerlere, hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Şunu bugün bir kez daha açık ve net ifade etmek isterim, küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur.

NE UKRAYNA’SIZ NE RUSYA’SIZ

Ukrayna’nın egemenliği, toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürürken muhtemel bir çözümün ne Rusya’sız ne Ukrayna’sız olabileceğine inanıyoruz. Kalıcı barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkündür. Bunun yolu da iki tarafın temsil edildiği bir müzakere sürecinden geçiyor.

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MESCİD’İ AKSA KIRMIZI CİZGİMİZ

Netanyahu hükümeti zaten kırılgan olan ateşkes anlaşmasını istismar etmek için her yola başvuruyor. İsrailli bakanların Batı Şeria’ı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa’yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın kırmızı çizgimiz olduğunu bugün bir kere daha muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum.

KİRLİ ELLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Bölgemizin bir asır önce olduğu gibi tekrar yeni haritalar üzerinden dizayn edilmesine, parçalanmasına, ayrıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Pusuda bekleyenlere, ellerine ovuşturanlara fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların amaçlarından biri de işte bu kirli ve kanlı planlara engel olmaktır. Kimlerin ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayız. Kulaklara fısıldanan senaryoları da çok iyi biliyoruz. Unutulmasın ki emperyalist senaryolara figüranlık yapanların akıbeti eninde sonunda buruşturulup bir kenara atılmaktır. Ne ülkemizin ne bölgemizin geleceğine teröre yer olmadığını herkesin anlamasını kabullenmesini, sonu hüsranla bitecek ham hayaller peşinde koşmak yerine planlarına buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz.

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TÜRKİYE’SİZ AVRUPA GÜVENLİĞİ DÜŞÜNÜLEMEZ

Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye, Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye’nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa’nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkânsız hale geliyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye’siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupalı dostlarımızın da bu hakikatle artık yüzleşmesini vizyoner bir bakış açısıyla tam üyelik sürecimizi ilerletmesini bekliyoruz.

İFTAR MASASINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Programın sonunda kadın katılımcılara eşarp, erkek katılımcılara ise iç tarafında Erdoğan’ın isminin baş harfleri yazılı kravat armağan edildi.

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- AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına büyükelçi, misyon şefleri ile dini azınlık gruplarının dini liderleri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında bu yıl ilk kez Mısır Büyükelçisi ve Ukrayna Savaşı ile gündemde olan Rusya’nın büyükelçisi yer alması dikkat çekti.

MISIR BÜYÜKELÇİSİ MASADA

Erdoğan’ın masasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AK Parti Genel Başkanvekilİ Efkan Ala ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya yer aldı. Ayrıca, Erdoğan’ın iftar masasında Türkiye’de en uzun süreyle büyükelçilik yapan Cibuti Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi’nin yanı sıra, Almanya, Filistin, Suudi Arabistan, Mısır, Kazakistan, Güney Kore, Azerbaycan, İspanya, Rusya, Pakistan, Avusturya ve Güney Afrika büyükçileri ile AB Türkiye Temsilcisi yer aldı.

İFTAR MÖNÜSÜ

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İftar menüsünde konuklara Süleymaniye çorbası, peynirli su böreği, nar ekşili aysbergli roka salatası, sebzeli Osmanlı sarma, zerdeçallı pirinç pilavı ve tatlı olarak da narlı cevizli güllaç ikram edildi. İçecek olarak da Osmanlı şerbeti sunuldu.

AVRUPA’NIN BAŞKA YOLU YOK

- AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası özetle şunları söyledi:

“ABD yönetimi ile Avrupa arasındaki Ukrayna merkezli başlayan, NATO’ya sıçrayan ve daha geniş yelpazede görülen tartışma, belli konularda çatışma anlamına gelecek söylemler yeni durumun ortaya çıktığını gösteriyor. Stratejik bir ayrışma noktasına gelindiği görülüyor. Avrupalılar güvenlik konusunda hemen Türkiye’yi hatırlıyor ama gelin refahı paylaşalım dediğimizde Türkiye’ye yer vermiyorlardı. AB’nin Türkiye ile işbirliği yapmasından başka çözüm yolu yoktur.”

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Çelik ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi ile ilgili olarak da “Adına ne denirse densin bütün bu terör yapılarının bölgedeki istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkarılması hedefimizdir” diye konuştu.