Türkiye’nin Zafer günü

Bütün kentlerde Kurtuluş Savaşı kahramanları minnetle anıldı, şehitliklerde dua edildi. Ankara’da yine binlerce kişi bayramda Ata’ya koştu. Resmi törenlerin ardından Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Ata’nın manevi huzuruna çıkan vatandaşlar, tören alanı ve mozole etrafında fotoğraf çektirdi. Anıtkabir’e gelen ziyaretçilerin ateşleri ölçüldükten sonra içeriye kabul edildiler. Görevli askerler mesafeye uyulup maske takmaları için vatandaşlara uyarılarda bulundular. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos’ta zaferiyle sonuçlandırdığı Milli Mücadele’den tarihe kazınan bir kare...

ASKERLERDEN ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl kutlamaları kapsamında, Ankara’da Meclis önünden Ulus’taki eski Meclis binasına ‘Zafer Yürüyüşü’ geçit töreni düzenlendi. COVID-19 pandemisi nedeniyle tören maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Salgın ve aşırı sıcaklar nedeniyle “buruk” geçen yürüyüşü geçtiğimiz yılların aksine az sayıda vatandaş izledi.

Salgın nedeniyle 65 yaş üzeri gaziler de korteje katılmadı. Emniyet güçlerinin ve atlı polislerin güvenlik önlemleri altında yürüyen kortejde ellerinde bayraklarla ve dev Atatürk posteri ile askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait askeri kıyafetler giyen askerler yer aldı. Korteji izlemek için yol kenarında bulunan vatandaşlar, polis ekiplerince maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Vatandaşlar, görkemli geçit törenini telefonlarıyla da kaydetmeyi ihmal etmedi. Tören, Ulus’taki eski Meclis’in önünde son buldu.



