Türkiye'nin yüreği yanmıştı! Kartalkaya faciası davasında 9. gün | Görevli itiraf etti: Hiç çalışmıyordu

Resepsiyon görevlisi konuştu: Hiç çalışmıyordu

SEGBİS ile tanık olarak ifade veren Batuhan Mehmet Cansız, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığını ve yangın sırasında otelin 2'nci katında kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Resepsiyon görevlisinin haber vermesi ile yangından haberim oldu. Arkadaşım beni uyandırdı. Üstümüzü değiştirirken bazı arkadaşlar 2’nci kattaki personellerin odalarının kapılarına vurdu. 5'inci kata çıkmak istedik dumandan çıkamadık. Hızlıca aşağıya, kayak odasının oraya inmek istedik. Kayak odasının çıkış kapısı kapalıydı zorla açtık. Dışarı çıkıncaya kadar bu kadar büyük bir olayın olduğunun farkında değildik. 4'üncü katın komple yandığını gördük. Resepsiyon kısmında yangın alarmı ya da uyarı sistemi görmedim. Oteldeki yangın güvenlik sistemi ile ilgili hiçbir haberim yok. Odalarda sigara içildiğinde duman dedektörleri hiç çalışmıyordu. Otelde bulunduğum zamanlarda yangın eğitimi verildiğini de hiç görmedim.”



