"Türkiye’nin yarınlarını kardeşlikle kucaklayacağız"

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63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde yapıldı. Törende konuşan Özgür Özel, asırlardır gönülden gönüle geçen bir erdemin mekanında olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Sizler Kerbela’dan Maraş’a, Madımak’tan Çorum’a gadre uğrayan ama kini ve nefreti değil, sevgiyi ve hoşgörü büyüten, acıyı içine gömenlersiniz. Sizler evlatlarınıza geçmişin feryadını değil, geleceğin umudunu miras bırakanlarsınız. Bizler sizden öğrendik ki yol, cümleden uludur.

‘KÖTÜLÜKTEN BİRLİKTE ARINACAĞIZ’

Biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil, vicdanın terazisindedir. Eğer bu ülke kurtulacaksa, bu ülke kötülüklerden arınacaksa Alevisiyle - Sünnisiyle, Kürdüyle - Türküyle, etnik kökeni ne olursa olsun bu topraklar üzerinde eşit hakları olan, atalarının eşit emeği, eşit kanı olan, yarınları birlikte olan bizlerin birlikte kalp gözüyle bakmamızla, nefis karanlığını marifet ışığıyla aydınlatmamızla mümkündür. Kendilerine ağır geleni başkasına yapmayanlar bu ülkeyi kurtaracak.

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‘NAMUSLU İNSANLARLA BERABERİM’

Kimse birbirine benzemek zorunda değil ama herkes birbirine sahip çıkmak zorunda. Zalimin en büyük korkusu mazlumun öfkesi değil, zalimin asıl korkusu mazlumların birbirini bulması, diğerinin elini tutması, koluna girmesidir. İşte bu yüzden hepimize nasihat olsun ki Pir Sultan’dan; ‘Varıp yoldaş olma sen uğursuza, komşu olma namussuza, arsıza, sabah selamını verme dinsize; adamın başına bela getirir.’ O yüzden ülkemizde bugünlerde yaşanan ne varsa kimse birbirinden şüphe etmesin. Ben kimseden şüphe etmiyorum. Benim bildiğim bir şey var. Ben iyilerle beraberim. Güzel insanlarla, namuslu, çalışkan, onurlu insanlarla beraberim. Ve bu ülkenin umudu bu insanların birlikte durmasıdır. O yüzden kimse bu iktidarda, bundan sonra ömür verecek bir başka gelişme olur mu diye birbirinden şüpheye düşmesin. Benim şüphem yok ki; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte başaracağız.”

KATILANLAR

Törenin ikinci gününe, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz katıldı.

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AYNI SOFRADA AYNI GÖNÜLDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hacı Bektaş Veli’nin yüzyıllar öncesinden bizlere bıraktığı en büyük miras, ayrıştırmak değil birleştirmek, ötekileştirmek değil kucaklamak, kin değil sevgiyi büyütmektir” dedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

“Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Hacı Bektaş Veli’nin hoşgörü, kardeşlik, adalet ve insanı merkeze alan felsefesiyle, farklılıklarımızı zenginlik bilerek, aynı sofrada, aynı gönülde buluşacağımız aydınlık yarınları hep birlikte kuracağız. Hacı Bektaş Veli’yi sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, Hacıbektaş’tan yükselen barış ve kardeşlik çağrısını yüreğimizde taşıyoruz.”