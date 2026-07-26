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Türkiye'nin yangın söndürme uçakları İspanya için havalandı

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#Orman Yangınları#İspanya Yangınları#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Türkiyenin yangın söndürme uçakları İspanya için havalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 17:45

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın destek talebi üzerine 2 yangın söndürme uçağı görevlendirdiklerini açıkladı.

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Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa’nın birçok ülkesinde devam eden orman yangınlarını üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm ülkelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlerin en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dost ülke İspanya’nın destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Bugün yola çıkan uçaklarımızın mürettebatına ve yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere başarılar diliyorum. Dileğimiz; dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ormanın yanmaması, hiçbir canın zarar görmemesidir. Çünkü orman, bütün insanlığın ortak mirasıdır" dedi.

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#Orman Yangınları#İspanya Yangınları#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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