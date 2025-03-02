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Türkiye'nin uzay hamlesinde yeni gelişme: Antarktika'da kuruldu

Güncelleme Tarihi:

#Antarktika#Mehmet Fatih Kacır#Uzay
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 14:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antarktika'da Yakın Uzay Gözlem İstasyonu kurulduğunu açıkladı.

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, bakanlığımızın uhdesinde bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz Ulusal Antarktika Bilim Seferinde ülkemizin araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adasında 'Çok Düşük Frekans Yakın Uzay Gözlemleri' için istasyon kuruldu. Ulusal Kutup Bilim Stratejimizin öncelikli alanlarından biri olan 'Uzaya Bakış' perspektifiyle kurulan yakın uzay gözlemi istasyonuyla, ülkemizin beyaz kıtada yürüteceği bilimsel çalışmalara ivme kazandırıyoruz. Uzay alanındaki projeler için iyi bir çalışma ve laboratuvar alanı olan Antarktika'daki varlığımızı güçlendirmeye, Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda uzay bilimi alanındaki kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 

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#Antarktika#Mehmet Fatih Kacır#Uzay

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