"Türkiye’nin tüm imkanları, tüm evlatlarınındır"

Haberin Devamı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmek, yerel düzeyde çözüm önerilerini sahadan dinlemek ve yerelde uygulanabilir politika önerileri geliştirmek amacıyla başlattığı bölgesel istişare toplantılarının Karadeniz etabını Trabzon’da gerçekleştirdi.



Komisyon Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya; komisyon üyesi milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Komisyon Başkanı Dr. Kasapoğlu, “Bizim için engellilik politikası; masadan değil, sahadan konuşulması gereken bir alandır. Doğru politikaları önermenin yolu; hanelerden, okullardan, atölyelerden ve hayatın içinden geçer" sözleriyle komisyonun saha odaklı yaklaşımına vurgu yaptı.



Haberin Devamı

Kasapoğlu, bölgesel toplantıların yalnızca bir istişare değil, birlikte tasarlama süreci olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yerelden genele giden yol, sahadan geçen yoldur. Bugün burada konuşulan her cümle, bu raporun ana malzemelerini oluşturuyor. Amacımız sadece bir rapor yazmak değil; erişilebilir ve kapsayıcı bir Türkiye’yi daha da güçlendirmektir."

Komisyon Başkanı, eğitimden istihdama, sağlıktan erişilebilirliğe, kültür-sanattan spora kadar uzanan bütüncül bir vizyonla çalıştıklarını belirterek, “Engel dediğimiz şey çoğu zaman insanın önüne değil, toplumun önüne konur. Bizim görevimiz o engeli sistemden, mekandan, dilden ve alışkanlıklardan temizlemek" ifadelerini kullandı.

Toplantıda; erişilebilirlik, özel eğitim, sosyal destek, istihdam, sağlık, kültür, sanat ve spor politikaları masaya yatırıldı. Komisyon, engelli bireylerin yalnızca 'desteklenen' değil, 'toplumu destekleyen bireyler' haline gelmesini hedefleyen bir anlayışla önerilerini sahadan topluyor.

Haberin Devamı

Kasapoğlu konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: “Bizim sözümüz net: Hiç kimse, hiçbir şehir, hiçbir birey, hiçbir hayal dışarıda kalmayacak. Türkiye’nin tüm imkanları, tüm evlatlarınındır. Bugün Trabzon’da başlayan bu diyalog, yarın Türkiye’nin dört bir yanında karşılığını bulacak."

Komisyon heyeti, toplantıdan önce özel eğitim kurumları, araştırma ve rehabilitasyon merkezleri ve yerel yönetimlerin engelsiz yaşam projelerinde yerinde incelemelerde bulundu.