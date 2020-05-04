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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 04.05.2020 - 09:04,Son Güncelleme:

Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı

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Türkiye'nin tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için gönderdiği ikinci grup tıbbi yardım malzemelerinin Somali'ye ulaştırıldığını bildirdi. 

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Kovid-19'la mücadelede kullanılacak ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştırıldı. 

Dün gece havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçak Mogadişu'ya indi. 

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