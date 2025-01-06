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Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Noel ayini

Güncelleme Tarihi:

#Noel#Hatay#Samandağ
Türkiyenin tek Ermeni mahallesinde Noel ayini
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 15:58

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Türkiye'nin tek Ermeni yerleşim yeri olan Vakıfköy Mahallesi'nde Noel ayini düzenlendi.

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Vakıflı Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine mahallede yaşayan Ermeni vatandaşları katıldı. Noel ayini Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetildi. Ayinde ilahiler okundu, dualar edildi ve mumlar yakıldı.

Türkiyenin tek Ermeni mahallesinde Noel ayini

Vatandaşlara ekmek ve su ikram edildi. Vakıflı Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar, Ermeni Kilisesi geleneklerine göre İsa Mesih'in doğuşunu kutladıklarını söyledi.

Türkiyenin tek Ermeni mahallesinde Noel ayini

Bayramın barış ve mutluluk getirmesini temenni eden Çapar, "Mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl geçirelim. Bu hafta Müslüman komşularımızın mübarek üç aylarına girdik ve Regaip kandillerini kutladık.

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Türkiyenin tek Ermeni mahallesinde Noel ayini

Müslüman kardeşlerimizin 3 aylarının mübarek olmasını mutlu ve huzurlu üç aylarını geçirmemizi temenni ediyorum" dedi.

Türkiyenin tek Ermeni mahallesinde Noel ayini

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#Noel#Hatay#Samandağ

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