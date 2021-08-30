Son dakika haberi: Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebi kabul edildi

Avukat Murat Volkan Dülger, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Türkiye'nin SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebinin 25 Ağustos'ta kabul edildiğini duyurdu.

Avukat Dülger, açıklamasında, "Wels Mahkemesi tarafından 25 Ağustos 2021 tarihinde müvekkilin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verilmiştir. ABD tarafından gerçekleştirilen iade talebinin incelenmesi ise devam etmektedir. Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi.



YALNIZCA AİLESİ VE AVUKATLARI ZİYARET ETTİ



Korkmaz'ın bu süreçte yalnızca ailesi ve avukatlarıyla görüştüğünü belirten Avukat Volkan Dülger, tutukevinde ziyaretçilerin, ziyaret saatlerinin ve süresinin detaylarıyla kayıt altına alındığını vurguladı.

Basına yansıyan 'esrarengiz ziyaretçileri' olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dülger, Avusturya gibi hukuk kurallarını titizlikle uygulayan bir ülkede aksi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.













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