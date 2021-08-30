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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 30.08.2021 - 19:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebi kabul edildi

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Son dakika haberi: Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebi kabul edildi

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger, müvekkili hakkındaki son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dülger, Avusturya mahkemesinin 25 Ağustos'ta Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdiğini açıkladı. ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemenin ardından durumun netleşeceğini aktaran Dülger, Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya Adalet Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Türkiye'ye iade edilebileceğini duyurdu.

Avukat Murat Volkan Dülger, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Türkiye'nin SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebinin 25 Ağustos'ta kabul edildiğini duyurdu.

Avukat Dülger, açıklamasında, "Wels Mahkemesi tarafından 25 Ağustos 2021 tarihinde müvekkilin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verilmiştir. ABD tarafından gerçekleştirilen iade talebinin incelenmesi ise devam etmektedir. Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi.

YALNIZCA AİLESİ VE AVUKATLARI ZİYARET ETTİ

Korkmaz'ın bu süreçte yalnızca ailesi ve avukatlarıyla görüştüğünü belirten Avukat Volkan Dülger, tutukevinde ziyaretçilerin, ziyaret saatlerinin ve süresinin detaylarıyla kayıt altına alındığını vurguladı.

Basına yansıyan 'esrarengiz ziyaretçileri' olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dülger, Avusturya gibi hukuk kurallarını titizlikle uygulayan bir ülkede aksi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

Son dakika haberi: Türkiyenin Sezgin Baran Korkmazla ilgili iade talebi kabul edildi
Son dakika haberi: Türkiyenin Sezgin Baran Korkmazla ilgili iade talebi kabul edildi
Son dakika haberi: Türkiyenin Sezgin Baran Korkmazla ilgili iade talebi kabul edildi




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