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Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan'ın heykeline çirkin saldırı

#Mersin#Müfide İlhan#Heykel

Mersin’de 1950 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen, Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan'ın heykelinin baş ve 2 eli çalındı. Mareşal Fevzi Çakmak'ın da yeğeni olan İlhan’ın heykeline zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'ta bulunan, eski Mersin belediye başkanlarından Müfide İlhan anısına yapılan heykele, 4 ay arayla 2’nci kez zarar verildi. Belediye personeli, parktaki rutin kontrollerde, Müfide İlhan’ın heykelinin baş ve 2 elinin yerinde olmadığını fark etti. Çevrede yapılan araştırmada baş ve ellere ulaşılamadı. Personel, emniyete suç duyurusunda bulundu.

"2 MART'TA DA AYNI OLAYI YAŞAMIŞTIK"

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi'nde Kültür Park Saha Sorumlusu Kerem Açıkel, "26 Temmuz'da sahadaki personelimizin rutin kontrollerinde, Müfide İlhan heykelinin baş kısmının ve 2 el kısmının koparılarak çalındığı fark edildi. Bunun üzerine emniyete gerekli başvurularda bulunularak, hırsızlıkla ilgili hukuki süreç başlatıldı. 2 Mart 2022 tarihinde de yine aynı olayı yaşamıştık. O olayda da yine heykelin baş ve el kısımları çalınmıştı" dedi.

Türkiyenin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhanın heykeline çirkin saldırı

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"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

Aynı durumun bugün tekrar yaşandığını kaydeden Açıkel, "Bu olayla da ilgili hukuki süreci başlattık ve yakından takip edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda daha duyarlı olmalarını ve bu tür olayları fark etmeleri veya görmeleri halinde, anında parktaki personele bildirmelerini rica ediyoruz. Müfide İlhan heykelinin en kısa zamanda restorasyonunu gerçekleştireceğiz. Heykeli en kısa zamanda eski haline getireceğiz" dedi.

Türkiyenin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhanın heykeline çirkin saldırı

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#Mersin#Müfide İlhan#Heykel

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