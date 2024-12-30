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Türkiye'nin Şam hamlesi Yunanistan ve GKRY'i korkuttu

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#Yunanistan#GKRY#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Türkiyenin Şam hamlesi Yunanistan ve GKRYi korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 18:27

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanı anlaşması imzalanması halinde Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki sığınmacılar için taahhüt ettiği 1 milyar euroyu veto edeceği iddia edildi.

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Yunanistan'da yayımlanan Parapolitika gazetesinin, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yunanistan ve GKRY'nin Türkiye'nin Suriye ile böyle bir anlaşma imzalaması durumunda, AB'nin Türkiye'deki sığınmacılar için hazırladığı mali desteğin geçerli olmayacağı ve bu yardımların engelleneceği konusunda ortak görüş birliğine vardıkları ileri sürüldü.

Haberde ayrıca, Ankara ile Şam arasında deniz yetki anlaşması imzalanması halinde, uluslararası toplumun Şam’a karşı olumsuz bir duruş sergileyeceği ve Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) terör örgütleri listesinden çıkarılmaması için harekete geçileceği savunuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye ziyaretlerinin, Ankara'nın bölgede etkisini güçlendirme konusundaki kararlılığını gösterdiği belirtilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ileriki günlerde Şam’a ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı aktarıldı.

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Haberde, "Türkiye, Katar'dan başlayıp Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'yi geçerek Gaziantep'e ulaşacak ve buradan Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya yönlendirilecek 1500 kilometrelik doğal gaz boru hattı projesini hayata geçirmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

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#Yunanistan#GKRY#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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