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Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nden kara sınır kapılarından dönüş açıklaması

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#Türkiye’Nin Şam Büyükelçiliği#Suriye#Türkiye
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nden kara sınır kapılarından dönüş açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 18:19

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği tarafından, Türk, Suriye ve üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’deki statülerini gösteren belge ibraz etmek suretiyle kara hudut kapılarından geri dönebileceği duyuruldu.

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Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, bölgede artan askeri gerginlikler nedeniyle hava yolu ulaşımında yaşanan aksamalar üzerine önemli bir açıklama yaptı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Türkiye'den Suriye’ye hava yoluyla seyahat eden Türk, Suriyeli ve üçüncü ülke vatandaşı kişilerin, belirli şartları sağlamaları halinde kara sınır kapılarından Türkiye’ye dönüş yapabilecekleri bildirildi.

Açıklamada, yolcuların Türkiye’deki statülerini gösteren belgelerle birlikte uçak biletlerini ibraz etmeleri durumunda, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Büyükelçilik, bu şartları taşıyan kişilerin ilave bir izin almaksızın Türkiye’ye kara yoluyla dönüşlerinin mümkün olduğunu vurguladı.

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#Türkiye’Nin Şam Büyükelçiliği#Suriye#Türkiye

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