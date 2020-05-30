Türkiye’nin sağlık modeli küresel örnek

BİZ KADİRŞİNAS BİR MİLLETİZ

“Biz kadirşinas bir milletiz. Ülkemize hizmet eden, bu uğurda fedakârlık gösteren hiç kimseyi unutmayız. Bunun için buraya Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy’de inşa edilen hastaneye de Prof. Dr. Murat Dilmener’in ismini verdik. Böylece, ömürlerini insan sağlığına adayan, salgın döneminde yine büyük bir gayretle çalışırken son nefeslerini teslim eden hocalarımızın isimlerini ebediyete kazıdık.

Rönesans firmasına özellikle şahsım, milletim adına ayrıca şükranlarımı ifade edeceğim. Malum gerek Murat Dilmener, gerek Feriha Öz, her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi. Bunlardan birinin tamamen bedeli kendilerine ait.

90’I AŞKIN ÜLKEYE ÜRÜN GÖNDERDİK

Bu hastanemizi 2 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Bir başka özelliği var. Hemen pist burada. Aynısı Murat Dilmener’de de var. Malum Yeşilköy Havalimanı. Burası da daha önce askeri havalimanıydı. Uluslararası herhangi bir hasta buraya gelmek istediğinde bu piste inecek. Buradan yürüme mesafesinde hastaneye gelecek. Aynısı Yeşilköy için gerekli. Sağlık turizmini hedefliyoruz ve bunu başaracağız.

Türkiye’nin sağlık alanında geldiği yerin en somut örneği olan bu hastanelerimiz, kendi vatandaşlarımızla birlikte, şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir. Geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan yabancı hasta sayısının, önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasını bekliyoruz. Salgın sürecinde, sağlık konusunda ülkemizin sahip olduğu imkânların kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığına inanıyorum. Zira şu an itibariyle, 190’ı aşkın ülkeden talepler geldi. 90’ı aşkın ülkeye, bu noktada her türlü sağlık ürünlerini gönderdik.

DİĞER ÜLKELERDE BU SİSTEM YOK

Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir. Dünyanın en kapsamlı ve en düşük maliyetle genel sağlık sigortası sistemini ülkemizde kurmuş olmamızın önemi salgın sürecinde daha iyi anlaşıldı. Serbest ve ücretli çalışanlar, zaten gayet makul prim ödemeleriyle sistemde yer alıyor. Ayrıca dileyen herkes de sadece aylık 88 lira ödeyerek genel sigortasına dahil olabiliyor. Bu rakamı ödeyecek gücü olmayan vatandaşlarımızın primlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Teşhisin, tedavinin, ilacın tamamı genel sağlık sigortası kapsamına girdiği için vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir sistem yok. ABD’de, Avrupa’da, diğer gelişmiş ülkelerde. Üstelik biz bu hizmetleri, bütçemizi alt üst etmeyecek, sağlanan fayda ile maliyetin gayet dengeli olduğu ekonomik bir zeminde veriyoruz. Türkiye’deki genel sağlık sigortasını incelemek için dünyanın dört bir yanından heyetler, ülkemizi ziyaret ediyor.”

ÜÇ EVLADI DA PROFESÖR

Erdoğan konuşmasında “Prof. Dr. Feriha Öz hocamızın üç evladı da onun gibi profesör, tıpta. Kendilerine az önce ricada bulundum. ‘Yetiştireceğiniz öğrenciler çok çok önem arz ediyor. Biz fiziki mekânları hazırlarız. Yetiştireceğiniz hocalarımızla da bu fiziki mekanlar güç bulacak.’ Dualar hem size, hem bize” dedi.

75 BİN METREKARE

45 günde bitirilen ve yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı Sancaktepe Prof. Dr.Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 75 bin metre kapalı alan şeklinde inşa edildi. 1008 hasta yatağı bulunacak. İhtiyaç halinde tüm odalar yoğun bakıma çevrilebilecek. 36 adet acil müşahede odası, 8 triyaj odası, 16 ameliyathane salonu bulunuyor.

BAKAN KOCA ANLATTI: PATOLOJİNİN DUAYEN İSMİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneye adı verilen Prof. Dr. Feriha Öz’ü şöyle anlattı: “Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Feriha Öz, Cerrahpaşa’da verdiği hizmetlerin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nın da kuruluşunu üstlendi. Emekli olduktan sonra da misyonunu terk etmedi. Son güne kadar da evinden de katkı vermeye devam etti. Belki de virüsle onu buluşturan bu gayretiydi. Duayen bir hoca olmasının yanında, anaç yapısı sayesinde çok sayıda meslektaşına patoloji bilimini özel olarak sevdirdi.”

OĞLUNDAN TEŞEKKÜR

Prof. Dr. Feriha Öz’ün oğlu Ferhan Öz de açılış törenine katılan isimler arasındaydı. Annesinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda uzun yıllar hizmet verdiğini belirten Öz, “Evlat olarak benim açımdan bir melektir. Böyle modern, hastane gibi bir hastaneye isminin verilmesinden dolayı sizlere şükranlarımı sunarım” dedi.