Türkiye’nin sağlık karnesi

Haberin Devamı

TBMM Sağlık Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Birinci, çarpıcı bilgiler verdi. İşte Birinci’nin açıklamalarıyla sağlık tablomuz:

HEKİMİN YÜKÜ İKİ KAT FAZLA

“‘Son 20 yılda sağlığa başvuru sayımız OECD’nin 4.5 katına çıkmış gibi bir tabloyla karşı karşıyız. Hekimlerimiz OECD ortalamasının 2 katı kadar hasta bakıyor.

3 milyon kanser taraması yaptık ve 120 bin kanser riski vatandaşımızı hastanelerimize gönderdik. Bunların 12 bin 286’sında gerçekten ciddi düzeyde kanser yakalandı. Erken evreyi yakalama oranı yakın zamanda yüzde 20’lerdeydi, geçen yıl ise yüzde 51. Finansal olarak da 5 milyara yakın ülke tedaviden tasarruf etti.

ABD’den sonra dünyanın en riskli antibiyotik ülkesi Türkiye. 2019 rakamları, 42 bin kişi antibiyotik direncinden ölüyor. Antibiyotik oranını yüzde 50’ye yakın azalttık. Herhangi negatif sonuçla da karşı karşıya kalmış değiliz.

Haberin Devamı

MHRS’den (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) randevu sorunu yüzde 87 azaldı. Şu anda bekleyen insanların yüzde 25’i ‘İlla da bu hekime muayene olmak istediği’ için.

Türkiye’den en son 2024’te 200 doktor gitti, 250 doktor Türkiye’ye geri döndü. Yani Türkiye’nin cazibesini kaybettiğine dair değerlendirmeyi takdirlerinize bırakıyorum. Bu oran da yüzde 90’a yakın azalmış durumda zaten.”