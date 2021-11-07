‘Türkiye’nin S-400’ü’ ateşlendi

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Siper'in başarılı test atışını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu. Demir Twitter hesabından, “Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper’in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile ‘Gökvatanımıza’ karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz” paylaşımında bulundu.

KATMANLI HAVA SAVUNMASI...

Savunma Sanayii kaynaklarına göre, geliştirilme süreci tamamlandığında Siper’in S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması hedefleniyor. Siper füzesi, Türkiye’nin katmanlı hava savunma ihtiyacının milli imkânlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen Siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkân sağlayacak. Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor.