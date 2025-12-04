Türkiye’nin rotası belli

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısında özetle şunları söyledi:

“Pazartesi günü açıklanan büyüme rakamları oldukça müspet geldi. Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025’in üçüncü çeyreğinde de devam ettirmiştir. Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3.7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında dördüncü olduk, G20 ülkeleri arasında da beşinci sırada yer aldık.

KİRA ENFLASYONUNDA HIZLI GERİLEME

Bir diğer önemli gelişme ülkemizin risk primindeki düşüştür. CDS’imiz 233 baz puana gerileyerek son 7 yılın en düşük seviyesine indi. Kasım ayı enflasyonumuz 0.87 geldi. Temel mal enflasyonu yüzde 18’ler seviyesine indi. Hizmet enflasyonundaki düşüş ise sürüyor. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir gerileme bekliyoruz.

1.9 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK BÜYÜKLÜK

Her zaman söylediğim gibi Türkiye’nin hedefi, rotası, izleyeceği güzergâh bellidir. Bu hedef, 86 milyonun tamamının refahını kalıcı biçimde artırmaktır. Bu hedef, 2028 yılında 1.9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşmaktır. Bu hedef, gelecek 3 yıl içinde mal ihracatımızı 375 milyar dolara çıkarmaktır. Bu hedef, yine 3 yıl sonra turizmde 100 milyar dolar gelir elde etmektir. Bu hedef, ülkemize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör belasına son vererek Türk ekonomisini şahlandırmaktır.

ÇARŞIYA, PAZARA KULAK VERİYORUZ

Elbette ekonomide rakamlar, oranlar, karşılaştırmalar önemlidir ama asıl olan 86 milyonun topyekûn düşüncesi, fikri ve kanaatidir. Asıl olan esnafın, tüccarın, emeklinin, emekçinin ne dediği, ne hissettiğidir. Bu süreçte sadece rakamlara, sadece oranlara bakmıyor; çarşıya, pazara, esnafa, tüccara, reel sektörün kalbinin attığı sanayi bölgelerimize de kulak veriyoruz. Reel sektörden gelen talep ve şikâyetleri daima dikkatle dinledik, bugün de istişare hattımız en üst seviyededir.

KIZILELMA’YLA KÜRESEL BAŞARIYA İMZA ATTIK

Geçtiğimiz günlerde savunma sanayimizde küresel bir başarıya daha imza attık. KIZILELMA adını verdiğimiz insansız savaş uçağımız, Murad isimli radarımızla tespit edilen bir savaş uçağını Gökdoğan isimli füzemizle havadan havaya tam isabetle vurmayı başardı. Böylece KIZILELMA, havadan havaya görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu. Türkiye, hava savunmasında çok stratejik bir imkâna sahip olma yolunda ciddi bir üstünlük elde etti.

SİZ KURULTAY ÜSTÜNE KURULTAY YAPIN

Testler Sinop’ta yapıldı. Bu küresel başarıya Sinop’ta ulaşıldı. Biliyorsunuz CHP Genel Başkanı bu testleri, ‘Sinop’ta balıklar rahatsız oluyor’ diyerek eleştirmişti. Biz ona yine Sinoplu Diyojen’in o meşhur sözüyle cevap verelim: Gölge etme başka ihsan istemez. Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın, kendi iç meselelerinizle uğraşın, gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının, içinizdeki yolsuzluk yapanları ayıklayın. Bize gölge etmeyin, o bize yeter.”

KÜRT KARDEŞLERİM KİMİN CELLAT OLDUĞUNU İYİ BİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Şimdi çıkmış, artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş? DEM Parti’nin Terörsüz Türkiye sürecine katkı vermesi Stockholm sendromuymuş. Yani celladına âşık olmakmış. Yahu insanda biraz utanma, mahcubiyet olur. Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP’nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir.

AYNAYA BAKSIN

İstiklal Mahkemeleri’nde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini; merhum Menderes’i, Polatkan’ı, Zorlu’yu adım adım darağacına kimin taşıdığını; şimdi ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini; ‘Terörle Mücadele’ adı altında Tunceli’den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir. Sayın Özel, hedef saptırmasın, kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın, CHP’nin geçmişine baksın, celladı orada zaten görecektir.

BUNLAR İÇİN SADECE OY DEPOSU

Yönetim değişiyor fakat CHP, her şeye çıkar odaklı bakma alışkanlığından bir türlü kurtulamıyor. Kürt kardeşlerim bunlar için sadece bir oy deposu. Ama artık yutmazlar. Denklem gayet basit. Hiçbir karşılık beklemeden seçimlerde oy verdiğinizde sizden iyisi yok. Tersi bir durumda ise sizden kötüsü yok.”

24 SENE EVVELKİ İRADEYİ TAŞIYORUZ

Erdoğan, “Terörsüz Türkiye sürecindeki çalışmalarla ilgili şu hakikati bugün tarihe kayıt olarak düşmek istiyorum” dedi: “Bundan 24 sene evvel, 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken sergilediğimiz irade, 2005 yılında Diyarbakır’da ‘Bu sorun benim de sorunumdur’ derken ortaya koyduğumuz cesaret, 2013 yılında ‘Çözüm için baldıran zehri içmek gerekirse biz o baldıran zehrini de içeriz, yeter ki bu ülkeye huzur gelsin, refah gelsin’ dediğimiz gündeki kararlılığımız neyse, AK Parti olarak bugün de aynı iradeyi, aynı cesareti ve samimiyeti taşıyoruz.”

BARZANİ’YE TEPKİ: SAYGISIZ VE HADSİZ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Barzani Karargâhı Sözcülüğü adına yayımlanan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi hedef alan açıklamaya şöyle tepki gösterdi: “İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Gerek Parti Sözcümüz gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş, gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli ve düzeltilmelidir.

İSTİSMAR MEKANİZMALARI

Öte yandan bundan sonra sürecin biraz daha ivme kazanmasını ümit ediyoruz. İyimser konuşurken 23 yıllık tecrübelerimizin ışığında elbette şu riskleri de göz ardı etmiyoruz: Hedefe yaklaştıkça istismar mekanizmaları daha fazla devreye girecek. Terör bitince işsiz kalacak olanlar bunu engellemek için daha fazla mesai yapacak. Türkiye’nin bu paslı prangadan kurtulmasını istemeyenler son ana kadar vazgeçmeyecek. Bunların tamamının farkındayız ve hepsine de hazırlıklıyız. İnancım ve samimi duam odur ki sorunları çözmek amacıyla milletimizin Gazi Meclis’imize gönderdiği bütün milletvekillerimiz hayati önemi haiz bu konuda bizimle aynı hissiyatı paylaşır, bizimle aynı hedefe yürür.”

GENÇLERE UYARI

“Sevgili gençler, sanal alemde sizi kutuplaştıran, sizi kamplaştıran, sizi umutsuzluğa sevk eden o yayınların nereden, kimler tarafından yapıldığı işte tek tek ortaya çıkıyor. Biri Arap ülkesine yerleşmiş, oradan gençler arasında Arap düşmanlığını yaymaya çalışıyor. Biri Amerika’ya yerleşmiş, oradan İstanbul’un gençlerini sokağa dökmeye çalışıyor. Biri İsrail’den yayın yapıyor, kışkırtma yapıyor. Farklı maskeler altında hepsi aynı odağa hizmet ediyor. Bunlara aldanmayın, prim vermeyin. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Mevcut sorunları da aşacağız. Ekonomiyi daha da büyüteceğiz. Soframızdaki ekmeği daha da büyüteceğiz. Asırların tortularını kaldırarak, asırların engellerini aşarak ilerliyoruz.”