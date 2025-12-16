Türkiye'nin radarından kaçmadı! F-16'lar İHA'yı vurdu: Karadeniz'den gelen İHA nasıl tespit edildi?

Haberin Devamı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta daha önce kıyılarımıza insansız deniz araçları ve mayınlar gelmiş, Karadeniz’de gemiler saldırıya uğramıştı. Bu kez ise Karadeniz’de kontrolden çıkan bir insansız hava aracı Türk hava sahasına yaklaştı. F-16 savaş uçakları o İHA’yı düşürdü. Buna dair son bilgiler ne? İHA nasıl tespit edildi? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı.

Dicle Canova'nın detayları şu ifadelerle aktardı;

Karadeniz üzerinden Kastamonu hattını izleyerek ilerledi. Düşürüldüğü alan Çankırı-Elmadağ arası. Küçük bir İHA olduğu için radarda tespiti kolay değil. Edindiğim bilgilere göre Türkiye'deki radarlara bir girip bir çıkıyor, iz bırakıyor.

İlk aşamada meteorolojik hava aracı izi algısı doğuyor. Takibi yapılıyor Türk hava sahasına girmesi ile. F-16'lara alarm reaksiyon görevi veriliyor. Onların İHA'nın rotasına ulaşması ve sonrasında düşürülmesi için uygun bir yerin üstüne gelmesi bekleniyor.

İHA PARÇALARI DAĞILDI, ENKAZ TOPLANINCA İNCELEME YAPILACAK

Vurulduğu noktaya ulaşması bu süre zarfında oluyor. Ve Çankırı-Elmadağ arasında meskûn mahal dışında uygun bir noktaya gelmesi beklenerek F-16'dan atılan füze ile vuruluyor. Yani neden karaya ulaşması beklendi sorusunun yanıtı bu. Radara bir girip çıkarak bıraktığı iz üzerinden net tespitin yapılması, F-16’ların onun bulunduğu yere ulaşması ve emniyetli bir alana kadar takibi ile vurması bir süreç idi.

Henüz tam olarak enkaza ulaşılamadı çünkü parçalara ayrıldı ve dağıldı. Enkaz toparlandıktan sonra Hava Kuvvetleri tarafından incelemeye alınacak. İHA'nın kontrolden çıktığı tespiti var.

Bu İHA'lar uydu bağlantılı olduğu için uydu ile bağlantıları koptuğu zaman rota değişikliği yapmadan düz bir çizgide ilerliyor. Vurulan İHA da düz rotada seyretti, kontrolden çıkan böyle gider deniyor. Genelde bu boyuttaki İHA'lar kolay kolay tespit edilemiyor ama tespit edildi ve uygun bir noktada düşürülmek üzere takip edilerek imha edildi.

Menşei de enkaza tam ulaşılınca belirlenecek ama Karadeniz üzerinden gelmesi nedeni ile Rusya veya Ukrayna'ya ait olma olasılığı var ama henüz net bir tespit yok. Kaynaklar "Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile karşılıklı binlerce İHA gönderiliyor, savaş alanında her şey birbirine karışabiliyor" diyor. Bu İHA'yı kimin ürettiğinden çok kimin kullandığı da önemli olacak.

4 Aralık'ta Karadeniz'de uluslararası sularda seyreden gemilere düzenlenen saldırılarla ilgili olarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarı Türk Dışişleri'ne çağrılmıştı. Bu İHA'nın enkaz incelemesi sonrası da bazı diplomatik girişimler olması beklenti dahilinde.

Karadeniz'de son dönemde gemilere saldırılar nedeni ile kıyısı bulunan ülkelerle de temaslar sürüyor. Ancak bu sorunun ortadan kalkması savaşın bitmesi ile doğru orantılı ve Türkiye doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapabileceğini birçok kez vurguladı. Bu yöndeki çabalar da sürdürülecek.