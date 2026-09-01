Türkiye’nin plastikle mücadelesi masada

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Programda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş konuştu.

PLASTİK DÖNGÜSÜ

Bugün de devam edecek çalıştayda, plastik kirliliğinin yalnızca atıkların yönetimi üzerinden değil, plastik döngüsünün tamamını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması hedefleniyor. Çalıştay kapsamında gereksiz kullanım ve israfın azaltılmasından ürün tasarımına, ham madde ve üretim süreçlerinden tüketime, yeniden kullanımdan toplama, ayrıştırma, geri dönüşüm ve geri kazanıma, ikincil ham madde kullanımından plastik kirliliğinin önlenmesine kadar uzanan süreç bütüncül şekilde değerlendirilecek.

Çalıştay sonunda tematik masa raporları, Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu ve sonuç bildirisi hazırlanacak. Çalıştayın, Türkiye’nin ulusal mevzuatı ve strateji belgeleriyle birlikte uluslararası gelişmeler doğrultusunda şekillenen 2053 Türkiye Plastik Vizyonu’na katkı sunması hedefleniyor.