Türkiye'nin peşinde olduğu 16 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2026 15:05

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 2 şüpheli Gürcistan'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırmızı Bültenle Aradığımız 13, Ulusal Seviyede Aradığımız 3 suçlu Gürcistan Polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla;
Kırmızı Bültenle aradığımız (13) R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A. D.C.B., O.K., O.M., T.F., S.A.,
Ulusal Seviyede aradığımız (3) H.A., U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı.

ÜLKEMİZE İADE İŞLEMİ BAŞLADI

Şahısların, ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

