Türkiye’nin önünde iki yol var

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DİŞE DOKUNUR BİR TEKLİFLERİ YOK

“Türkiye’nin önünde iki yol vardır. Birincisi, ülkemizi 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakârlıklar sayesinde geldiği yeri dünyanın en büyük 10 ekonomisi, siyasi, diplomatik ve askeri olarak en büyük güçleri arasına girerek taçlandırmaktır. İkincisi, 1990’lı yılların siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, ekonomik çöküntü dönemlerine geri dönmektir. 28 Şubat ittifakı çatısı altında bir araya gelenler o masaya oturtma cesareti, harbiliği, samimiyeti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur teklif ortaya koyamıyorlar.

28 ŞUBAT İTTİFAKI PROJESİ

Türkiye her darbenin ardından vesayet dayatmalarıyla benzer siyaset projeleriyle karşılaşmıştır. Milletimiz her seferinde bulduğu ilk fırsatta bu projeleri çöpe atmıştır. İnşallah bu seferki proje de milletimiz tarafından sandığa gömülecektir. Gezi olayları 17-15 Aralık, çukur eylemleri ile sınırlarımıza yığılan terör örgütleriyle, 15 Temmuz’da, ekonomik tuzaklarla başaramadıklarını 28 Şubat İttifakı projesiyle elde edemezler.

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REKABETTEN KAÇINMADIK

Hayatımızda siyasette rekabetten kaçınmadık. Siyasette rekabet, yapılanın üzerine nasıl konulacağı hususunda olur. Yapılan her şeyi kötülemenin adı siyasi rekabet değildir. Deseler ki, bunlar şu kadar okul, yol, hastane, köprü, konut yaptılar biz daha fazlasını yapacağız, bu altılılardan böyle bir şey duydunuz mu? Diyemezler?

ADAYLARI BELİRSİZ

Milletin önüne çıkardıkları programda neyi nasıl yapacaklarına dair tek bir dişe dokunur temas yoktur. Kurdukları ittifakın istikameti belirsizdir. Cumhurbaşkanlığında daha 2023’teki adaylarının adını koyabilmiş değiller.”

YUVARLAK MASADA YER BEĞENMEYENLERE MİLLETİM GEREKEN YERİNİ GÖSTERİR



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, muhalefet liderlerinin yuvarlak masa buluşmasını da eleştirdi: “Sizlerdeki bu azim, kararlılık, birlik ve beraberlik daim olduğu sürece Allah’ın izniyle ne bu davanın ne AK Parti’nin önünü kesmeye inşallah kimsenin gücü yetmez. Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir. Burada böyle bir sıkıntı var mı? Evelallah omuz omuza istikbale yürüyoruz. Demokrasi tarihimize baktığımızda tek parti faşizminden beri sarkacın milli irade ile darbe ve vesayet arasında gidip geldiğine şahit oluyoruz. Ülkemizde milli iradenin en güçlü ve kesintisiz hüküm sürdüğü dönem bizim dönemimizdir. AK Parti’yi millet kurmuş, iktidara millet taşımıştır. 20 yılda girdiği 15 seçimde sandıktan millet 1. parti çıkarmıştır. AK Parti’nin vesayetle, darbecilerle mücadelesi hep milletin desteğiyle başarıya ulaşmıştır. Yürüyeceksin, milletin arkandan yürüyecek. Biz milletle yürüdük. O malum çevrelerle değil.”

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İBRET ALACAĞIZ

ERDOĞAN konuşmasında “Her bir vatandaşımızın hem bugünkü hayatını hem kendisinin ve evlatlarının geleceğini doğrudan ilgilendirecek kararların verileceği tercihlerin yapılacağı bir süreçten geçiyoruz. İşte Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri görüyorsunuz değil mi? Düştükleri durumu görüyorsunuz değil mi? Bizler bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.