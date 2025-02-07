Türkiye’nin nüfusu arttı

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre; Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. Erkek nüfus, 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50.02’sini erkekler, yüzde 49.98’ini ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48.3’ünü erkekler, yüzde 51.7’sini kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1.1 iken, 2024 yılında binde 3.4 oldu.

40 İLDE DÜŞÜŞ OLDU

2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18.3’ünün ikâmet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya izledi. Bayburt, 83 bin 676 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt’u, 86 bin 612 kişi ile Tunceli, 91 bin 354 kişi ile Ardahan, 142 bin 617 kişi ile Gümüşhane ve 156 bin 739 kişi ile Kilis takip etti.

Haberin Devamı

2009 ve 2024 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Diğer yandan, büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının 2009 ve 2024 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

YAŞLI ORANINDA YÜKSELİŞ

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66.5 iken 2024 yılında yüzde 68.4 oldu. Diğer yandan, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4’ten yüzde 20.9’a gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1’den yüzde 10.6’ya yükseldi.

Haberin Devamı

2024 yılında Türkiye’de nüfusu en hızlı artan şehir Tekirdağ oldu. Tekirdağ’ın nüfus artış oranı binde 17.1 olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ’ın nüfusu 1 milyon 167 bin 59’dan 1 milyon 187 bin 162’ye yükseldi. Nüfus düşüşü en hızlı il ise binde 40.7 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane’nin nüfusu, 148 bin 539’dan 142 bin 617’ye geriledi.

EN YOĞUN KENT İSTANBUL

NÜFUS yoğunluğu olarak tanımlanan 1 kilometrekareye düşen kişi sayısı, Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 934 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul’u 623 kişi ile Kocaeli ve 390 kişi ile en küçük yüz ölçümüne sahip il olan Yalova izledi. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu.

Haberin Devamı

89 BİN YABANCI ÜLKEDEN GİTTİ

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2024 Sonuçları’na göre, Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48.3’ünü (715 bin 689) erkekler, yüzde 51.7’sini (764 bin 858) kadınlar oluşturdu.

Türkiye’den 2024 yılında ayrılan yabancı sayısında 39 bin 488 kişi ile Iraklılar ilk sırada yer aldı. Ülkedeki Iraklı sayısı geçen yıl itibarıyla 217 bin 476’dan 177 bin 988’e geriledi. Afganistanlılar 24 bin 880 ile ikinci olurken, Türkiye’de ikamet eden ülke uyrukluların sayısı 164 bin 131’den 139 bin 251’e düştü. Ruslar 16 bin 833 azalışla üçüncü sırada yer alırken, 2024 itibarıyla Türkiye’de ikamet eden Rusya uyruklu sayısı 85 bin 752 oldu.

Haberin Devamı

Türkiye’den ayrılan yabancılarda 7 bin 585 kişi ile Suriyeliler dördüncü, 5 bin 240 kişi ile İranlılar beşinci, 5 bin 37 kişi ile Ukraynalılar altıncı, 3 bin 977 kişi ile Libyalılar yedinci, 3 bin 196 kişi ile Somalililer sekizinci, 2 bin 755 kişi ile Ürdünlüler dokuzuncu, 1944 kişi ile Nijeryalılar onuncu oldu.