Türkiye'nin nüfusu arttı

İstanbul’un nüfusu 2020’de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49’unun ikamet ettiği megakentte, kilometrekareye 2 bin 976 kişi düştü.

YAŞLI NÜFUS ARTTI

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye’de 2019’da 32,4 olan ortanca yaş, 2020’de 32,7’ye yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,7’den 32,1’e, kadınlarda ise 33,1’den 33,4’e yükseldi. İllere göre dağılımında, Sinop’un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop’u 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti. Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 40,2 ile Sinop’un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 20 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak ve Şanlıurfa 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007’de yüzde 66,5 iken 2020’de yüzde 67,7 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 22,8’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den yüzde 9,5’e yükseldi. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2019’da yüzde 47,5 iken 2020’de yüzde 47,7’ye yükseldi.

ÇALIŞMA GÜCÜ ARTTI

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,1’den, yüzde 33,7’ye gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 13,4’ten yüzde 14,1’e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de 2020 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya baktığı hesaplandı.

YABANCI NÜFUS AZALDI

Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7’sini erkekler, yüzde 50,3’ünü kadınlar oluşturdu.