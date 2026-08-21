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Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 320 bin: 6 ayda 228 bin arttı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye İstatistik Kurumu#TÜİK#Nüfus
Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 320 bin: 6 ayda 228 bin arttı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:00

TÜRKİYE’nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi daha arttı.

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50.01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49.99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.  

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#Türkiye İstatistik Kurumu#TÜİK#Nüfus

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