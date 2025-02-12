‘Türkiye’nin mühendis kızları’ yetişiyor... Öğrenim bursu staj ve istihdam

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Kadın temsilinin kısıtlı olduğu bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında daha fazla kadın mühendisin iş hayatına katılmasını hedefleyen Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nde üçüncü faz başladı. 11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü’nde İstanbul’da düzenlenen 3. Faz Sözleşmesi İmza Töreni’ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, projeden faydalanan öğrenciler, mezunlar, mentorler, paydaş şirketlerin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Ekonomik olarak dezavantajlı başarılı öğrencileri destekleyen program ile bugüne kadar 1.546 öğrenciye öğrenim bursu sağlanırken, TMK mezunu 281 öğrenciye farklı sektörlerdeki şirketlerde istihdam imkânı, 135 öğrenciye de staj desteği sunuldu. Projeden 37 ildeki 68 üniversiteden 1500’den fazla genç kadın mühendis adayı, 127 lisede ise 60 bin öğrenci faydalandı. Üçüncü fazın devreye alınmasıyla projenin sürdürülebilirliği ve etki alanının genişletilmesi adına yeni işbirliklerinin ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu girişim, genç kız mühendisler yetiştirerek uluslararası ölçekte büyümeye devam ediyor ve bizleri gururlandırıyor. Projeyle genç kızların bu meslek dallarında güçlü birer rol model olmalarını hedefliyoruz” dedi.