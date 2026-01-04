Türkiye’nin kuzey kutbu -39.7! Dondurucu soğuklara 1 hafta mola

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilere göre dün gece, Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar birçok yerleşim yerinde rekor seviyelere ulaştı. Ardahan’ın Göle ilçesinde termometreler, gece saatlerinde sıfırın altında 39.7 dereceyi gösterdi. Göle, Türkiye’nin en soğuk yeri oldu. Göle’yi eksi 33.8 derece ile Sivas’ın Altınyayla ilçesi takip etti. Göle’nin Yavuzlar köyü de eski 33.2 derece ile Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri oldu.

İSTANBUL’DA LODOS ETKİSİ

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili oldu. Kentte soğuk hava etkisini kaybederken, sıcaklıklar 15 dereceye kadar çıktı. 50 ila 80 kilometre hızla esen lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Dev dalgalar sahilleri dövdü, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Bursa’da da saatteki hızı 51 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Reklam tabelalarının devrildiği kentte, bazı kişilerin rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çektiği görüldü. Orhaneli yolu üzerindeki konteyner yapılar yola sürüklenip devrildi. Otobüs durağı da kuvvetli rüzgâra dayanamazken, kökünden sökülen bir ağaç ise hafif ticari araçların üzerine devrildi. Çanakkale Boğazı’nda etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi trafiği çift yönlü geçici olarak durduruldu.

24 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa’nın da bulunduğu 24 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayınladı. Uyarı kapsamında kuvvetli yağış ve yer yer fırtına bekleniyor. Öte yandan, hafta başından itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak. Hafta ortasında ise yeniden kuvvetli yağışların öngörüldüğü kaydedildi.

KAR YENİDEN KAPIDA

Uzmanlar, sonraki hafta için ise yeni kar yağışı tahmininde bulundu. Sıcaklıklarda sert düşüşler görülebileceğini kaydeden uzmanlar, Marmara Bölgesi’nden başlayarak kar yağışının yeniden başlayabileceğini belirtti.

