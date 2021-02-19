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Gündem
Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün partisini ziyaret ediyorum’

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
‘Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün partisini ziyaret ediyorum’
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Sudan Büyükelçisi dün CHP Genel Merkezi’nde Kılıçdaroğlu’yla görüşürken, “Atatürk’ün kurduğu partiyi ziyaret ediyorum” diye konuştu, ülkesindeki demokratikleşme adımlarını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diktatör El Beşir’in devrilmesinin ardından demokratik bir yönetime geçen Sudan’ın yeni Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed’i kabul etti. Ahmed, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün kurduğu partiyi ziyaret ediyorum” diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

SUDAN DEMOKRATİKLEŞTİ

Kılıçdaroğlu’na Sudan’da, El Beşir’in devrilmesinin ardından yaşanan gelişmeleri anlatan Büyükelçi Ahmed, şeriat düzenini kaldıran adımların hızla atıldığını ve laikliğe geçildiğini belirtti. Demokratikleşmenin ardından uluslararası toplumla bütünleşildiğini ve tüm dünya ile entegrasyonun başladığını, Sudan’ın ABD’nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartıldığını anlattı. Kılıçdaroğlu ise “Devrimlerin gerçeklemesi ülkenizin demokrasi, laiklik ve özgürlükler alanında ilerlemesine zemin hazırlayacaktır. Hem içerde hem dışarıda halkın iradesinin de devrimden yana olması ve bütünlük içinde, keşmekeşe yol açmadan yol alması ve uluslararası toplumun desteklemiş olması çok olumludur” dedi.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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