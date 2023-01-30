Türkiye’nin kültür haritasını çıkaracak

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Tiyatro, sinema, opera, bale, konser ve spor etkinliklerinin bilet satışlarından elde edilen verilerle Türkiye’nin kültür haritası çıkartılacak. Bilgi birikimi ile bu alanda yapılacak yatırımlara destek olunması amaçlanıyor. Devlet Tiyatroları, Devlet Opera Balesi, Atatürk Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tüm etkinlikleriyle sinema, spor veeğlence mekânlarının biletlerinin satışını gerçekleştiren internet platformu Biletinial verilerine göre, platform üzerinden pandeminin etkisiyle 2021’de 6 milyon bilet satışı gerçekleşti. Bu sayı 2022’de 23 milyona ulaştı.

Biletinial’ın CEO’su Ulaş Uslu “Pandeminin sektörümüzdeki etkisini hep birlikte aştık. Bunun sonucunda da kültür, sanat üreticilerini izleyiciler ile tekrar buluştuğunu gördük. Bu her iki durum da bizim için büyük mutluluk ve gurur sebebi” dedi. 2023 yılı itibarıyla bilet satışında elde ettikleri verileri düzenli olarak kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Uslu, “Türkiye’nin kültür haritasının çıkarılmasını misyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Sahip olduğumuz bilgi birikim ile bu alanda yapılacak yatırımlara destek sağlayacağız.” dedi.