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İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, kadınlardan temin edilen yumurtaları yurt dışında para karşılığı sattığı öne sürülen uluslararası suç örgütüne yönelik 42 kişi yakalandı. Donör kadınların fotoğraf ve kişisel özelliklerinin katalog haline getirildiği, müşterilerin taleplerine göre eşleştirme yapıldığı ve üç doktorun da organizasyonda yer aldığı öne sürüldü.

İstanbul merkezli 14 ilde, yurt dışına para karşılığı üreme hücresi satışı yapıldığı ve bu faaliyetlerin organize şekilde yürütüldüğü iddiasıyla başlatılan soruşturmada uluslararası bir suç örgütü ortaya çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gürcistan, Arnavutluk ve Türkiye hattında faaliyet gösterdiği belirlenen örgütün, kadın donörlerden topladığı yumurtaları 60-80 euro (3 bin 500-4 bin 500 lira) karşılığında temin ettiği, yurt dışında ise 100 euroya sattığı öne sürüldü. Organizasyonda yer alan 3 doktorun hem nakil işlemlerinden hem de müşteri siparişlerinden komisyon aldığı iddia edildi.

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İŞÇİ HACER, ÇETE LİDERİ HACER OLDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından MASAK desteğiyle yürütülen soruşturmanın, eşinin kendisini aldattığı eczacı sevgilisiyle birlikte yumurta ticareti yaptığını öne süren bir kişinin CİMER’e yaptığı şikâyet üzerine başlatıldığı belirtildi.

Şebekenin başında bulunduğu belirtilen tekstil işçisi Hacer T’nin, iş ortağı ve eczacı sevgilisi Muammer T. ile birlikte 41 kadın donörden gelen sipariş kriterlerine göre yumurta temin ettiği saptandı. Ankara, İstanbul ve KKTC’de bulunan 3 jinekoloğun siparişleri topladığı ve nakil işlemlerini gerçekleştirdiği öne sürüldü. Hacer T.’nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çekerek yumurta talep edenlere gösterdiği, sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiği belirlendi.

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41 KADIN 811 KEZ TRANSFER GERÇEKLEŞTİRDİ

Soruşturmada, çocuk sahibi olmak isteyen yabancı müşterilerin sarı saç ve mavi göz özelliklerine sahip donörleri tercih ettiği, taleplere “Her türlü buluruz” yanıtının verildiği tespit edildi. Gürcistan ve Arnavutluk’taki kliniklerin bu kriterler dışında yumurta kabul etmediği öne sürüldü. Ekipler, 21-33 yaş aralığındaki 41 kadın donörün toplam 811 kez yurt dışına giderek yumurta transferi yaptığını belirledi. MASAK incelemelerinde donörlere yapılan ödemeler, seyahatler için alınan uçak biletleri ve şüpheliler arasındaki para transferleri tespit edildi. Örgütün bu yolla 2 milyon euronun üzerinde yasa dışı gelir elde ettiği belirlendi.

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İLAÇ ENJEKTE ETTİLER, KATALOG ÜZERİNDEN SUNDULAR

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz operasyona dair son bilgileri aktardı. “Yasa dışı üreme hücresi ticareti her detayıyla ilginç bir soruşturma." diyen Tokaz, "Hacer T. aslında bir tekstil işçisi. Uzun yıllar da bu tekstil işini yapıyor. Amacı daha fazla para kazanmak. Hacer T. bir arkadaşı vasıtasıyla yumurta satışını öğreniyor. Örgütün ilk döneri kendisi oluyor ve kazancı arttıkça etrafında kim varsa örgüte dahil ediyor. Muharrem isimli, kişi ile tanışıyor ve bu iki isim birlikte bir örgüt oluşturuyor. Hikâye Türkiye’de başlıyor, Arnavutluk, KKTC, Gürcistan’a kadar uzanan sistematik bir sisteme dönüştürüyorlar. 6 yıl içinde kadınlara ilaçlar enjekte ediliyor, yumurta sayısı artması için çeşitli tedaviler uygulanıyor. Örgüt bir katalog sistemi hazırlayıp, ellerindeki kadınların fotoğraf ve bilgilerini sunuyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler Hacer T. İle WhatsApp üzerinden iletişime geçip kadınların boyuna, kilosuna, yaşına, doğum tarihine, saç rengine, kadar örgütün içinde bulunan kadınları kategorize etmiş. İletişime geçen insanlara fotoğraflı ile gönderiyor." ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE’DE MEVZUAT AÇIK: BU İŞLEMLER YASAK

Türkiye’de kadın yumurtası bağışı, satışı ve bu amaçla aracılık yapılması, üremeye yardımcı tedavi mevzuatı kapsamında yasak. Yumurta bağışına ilişkin uygulamalar ülkeden ülkeye değişirken bazı ülkelerde bağış karşılığında ödeme yapılabiliyor, bazılarında ise yalnızca masraflar karşılanabiliyor.

KAN GRUBUNDAN SAÇ RENGİNE KADAR BİLGİLER VERİLMİŞ

Katalog üzerinden sunulan kadınlara ilişkin Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı. Bu yazışmalarda yumurtası satılacak olan kadınların ad soy ad bilgisinden saç rengine kadar ayrıntı karşı tarafa verilmiş. Bununla birlikte kadınların farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları da paylaşılmış.

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