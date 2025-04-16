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Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı... 'Pişman mısınız?' sorusuna bu yanıtı verdi

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#Damat#Kayınvalide#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2025 15:39

Televizyon programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğunu söyleyen ve nişanlısına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Cuma Doğan, 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklandı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekip aracına bindirildikleri sırada gazetecilerin 'pişman mısınız?' sorusu karşısında damat Cuma Doğan'ın 'yo' yanıtı verdiği görüldü.

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Bir televizyon programında kayınvalidesi Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan tutuklandı. 'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi. Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Ekip aracına bindirildikleri sırada gazetecilerin 'pişman mısınız?' sorusu karşısında damat Cuma Doğan'ın 'yo' yanıtı verdiği görüldü.

Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı... Pişman mısınız sorusuna bu yanıtı verdi

Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı... Pişman mısınız sorusuna bu yanıtı verdi

Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı... Pişman mısınız sorusuna bu yanıtı verdi

Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme İlişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat tutuklandı... Pişman mısınız sorusuna bu yanıtı verdi

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#Damat#Kayınvalide#İstanbul

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