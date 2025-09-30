×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme! Güllü'nün oğlunun ifadesi ortaya çıktı... Tahmini bu yönde

Güncelleme Tarihi:

#Güllü#Gül Tut#Yalova
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 10:32

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi. Olayı haber aldıktan sonra yolda evin içindeki kamera görüntülerini izlediğini söyleyen Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümüne ilişkin tahminini paylaştı.

Haberin Devamı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, olayla ilgili her türlü iddia derinlemesine araştırılıyor.

Tut'un evinde kurulu yapay zeka özellikli güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sistemin ses ve hareket odaklı kayıt yapabildiğini, videodaki bazı kesintilerin de bundan kaynaklandığını belirledi. Görüntülerin detaylı analiz için Bursa Bölge Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındığı aktarıldı.

Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme Güllünün oğlunun ifadesi ortaya çıktı... Tahmini bu yönde

Soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıt incelemeleriyle şarkıcının komşularıyla yapılan görüşmelerde de olay günü herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirlendi.

Haberin Devamı

Tut'un daha önce de evin zemin döşemesinin kaygan olmasından dolayı düştüğü, bu nedeniyle başvurduğu hastanedeki tedavisi sırasında polise, bu şekilde ifade verdiği öğrenildi.

Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme Güllünün oğlunun ifadesi ortaya çıktı... Tahmini bu yönde

Olay günü evde kızı, arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığı yönündeki iddialara yönelik de henüz herhangi bilgi ve delile ulaşılamadığı, şarkıcının yapılan otopsisinde de darp izi gibi bulgulara rastlanılmadığı bildirildi.

Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme Güllünün oğlunun ifadesi ortaya çıktı... Tahmini bu yönde

Şarkıcı Güllü'nün olay anında alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığının tespiti için otopsi sırasında alınan kan örnekleri ve numunelerin ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesi sürüyor.

Gözden KaçmasınŞüpheleri bitiren görüntülere ulaşıldı Güllü düşme anı videosu ev içi kamerasına saniye saniye yansıdıŞüpheleri bitiren görüntülere ulaşıldı! Güllü düşme anı videosu ev içi kamerasına saniye saniye yansıdıHaberi görüntüle

Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme Güllünün oğlunun ifadesi ortaya çıktı... Tahmini bu yönde

"CAMI AÇMAK İSTEDİĞİ SIRADA AYAĞININ KAYIP DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi.

Haberin Devamı

Ablasının telefonda çığlık attığını anlatan Gülter, "(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim." ifadesini kullandı.

 

Yoldayken annesi Tut'un evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu belirten Gülter, şunları kaydetti:

"Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."

Haberin Devamı

Türkiyenin konuştuğu olayda yeni gelişme Güllünün oğlunun ifadesi ortaya çıktı... Tahmini bu yönde

KIZI DA İFADESİNDE GÜLLÜ'NÜN CAMDAN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞTİ

Şarkıcı Gül Tut. (52), Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden 26 Eylül'de henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağını kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü aktarmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güllü#Gül Tut#Yalova

BAKMADAN GEÇME!