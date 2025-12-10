Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Güllü'nün kızı ve arkadaşının son görüntüsü ortaya çıktı

Haberin Devamı

Yalova'daki evinin terasının penceresinden düşerek hayatını kaybeden "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce İstanbul Büyükçekmece’de sokakta dolaştıkları anlara ilişkin görüntü ortaya çıktı.

28 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Haberin Devamı

Güllü’nün ölümüyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, Yalova Cinayet Büro Şubesi tarafından İstanbul Büyükçekmece'de bulundukları sitede gözaltına altına alınarak Yalova'ya götürülmüştü.

ARKADAŞIYLA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güllü’nün kızı Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte yakalanmadan önce sokakta yürüdüğü anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tüğyan Ülkem Güler ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi’nde sokakta dolaştıkları anlar yer alıyor.

"SAVCILIK, ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK ADLANDIRMŞTI"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ şok gözaltına ilişkin detayları Kanal D ekranlarında Neler Oluyor Hayatta? programında anlattı. Uludağ şu ifadeleri kullandı: Kesinlikle Sultan ve Tuğyan katil dememiz mümkün değil ama savcılık suçlamasını bu yöne çevirdi. Savcılık ölümü şüpheli olarak adlandırmıştı.

Haberin Devamı

Gerekli fizikli belgeler bulunmasaydı soruşturma kaza olabilirdi. Ben olay gününden itibaren oraya gittim, inceledim. Hemen 112 aranmasıyla birlikte sistem harekete geçmiş. Olay yeri inceleme ekipleri incelemişler. Hemen tanık ifadeleri alınmış. Onlar da kendilerince ifade vermişler. Savcılık bununla yetinmemiş. Sizin bir suçlamada bulunmanız için delillere ihtiyacınız var.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Ankara ve İstanbul'dan önemli uzman ekibi oluşturdu. Olay yeri inceleme polisi ve ekipleri çalıştıktan sonra olay yeri mahremiyeti kalmaz.

ADIM ADIM İZLENMİŞLER

5 haftadan daha fazla süre Tuğyan ve Sultan adım adım izlenmiş, takip alınmış. Bu neden önemli? Savcılık aslında şunu yapmış, bazen şüphelendiğiniz kişiyi serbest bırakırsınız. Teknik takip yapılmış olması aslında savcının soruşturmayı cinayet şüphesiyle soruşturduğu anlamını da taşıyor.

Haberin Devamı

Ses kaydı çok önemli. Biz de o sesi dinledik ama bizim duyamayacağımız sesler var ki laboratuvar ortamlarında çekilip, dinlenebiliyor. Yüksek oranda itilme suretiyle düşme, böyle olduğu yönünde kaynaklarımdan bilgi geliyor. Altını çizelim yüksek ihtimalle itilme suretiyle düşerek ölüm. Fiziksel hesaplar devreye girecek.

"DELİYDİK BİZ, NE OLDU?"

Gözaltı sonrası açıklama yapan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, "Deliydik biz ne oldu? Size bu saatten sonra yağmurlu havada yemek yok. Hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim." ifadelerini kullandı.

Bir paylaşım daha yapan Ferdi Aydın, "Güllü ablanın toprağı kurumadan suçlular yakalandı. Allah hepinizden razı olsun. Kanımız yerde kalmadı" dedi.

Haberin Devamı