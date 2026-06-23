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Türkiye'nin konuştuğu 'kapı gıcırtısı' cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı: 1 hafta önce jandarmaya gittim, 6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum

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#Fethiye#Muğla#Cinayet
Türkiyenin konuştuğu kapı gıcırtısı cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı: 1 hafta önce jandarmaya gittim, 6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 16:33

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, komşusu Ramazan Çalışkan'ı (42) bahçe kapısından çıkan ses yüzünden çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı Osman Küçükgüzel'in (62) ifadesi ortaya çıktı. Küçükgüzel ifadesinde, 1 yıldır kapı nedeniyle komşusuyla kavgalı olduğunu, olaydan bir hafta önce jandarmaya giderek, "Şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum, bir çözüm bulun" diye söylediğini bunun üzerine karakol komutanının Ramazan Çalışkan'ı arayıp uyardığını fakat Ramazan Çalışkan'ın bir çözüm üretmediğini belirtti. Öte yandan katil zanlısı Küçükgüzel, yaklaşık 6 senedir psikiyatrik ilaç tedavisi gördüğünü belirtti.

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19 Haziran'da meydana gelen olayda, tartışmanın ardından av tüfeğiyle komşularının üzerine ateş açan Osman Küçükgüzel, Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybetmesine, eşi Emine Çalışkan (40) ile kızı E.Ç. (13)'nin yaralanarak hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Olayın ardından kendi evine giderek saklandığı belirlenen ve jandarma ekiplerine teslim olan saldırgan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kızı E.Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Türkiyenin konuştuğu kapı gıcırtısı cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı: 1 hafta önce jandarmaya gittim, 6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum

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CİNAYETTEN BİR HAFTA ÖNCE JANDARMA KARAKOLUNA GİTMİŞ

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Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Osman Küçükgüzel verdiği ifadesinde cinayetin fitilini ateşleyen, 'ses' krizinin geçmişini anlattı. 6 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü ve yaklaşık 1 yıldır sürgülü demir kapının sesi sebebiyle komşusuyla aralarında sorun olduğunu belirten katil zanlısı, olaydan bir hafta önce, "Karakola gittim, 'şikayetçi değilim ama rahatsız oluyorum bir çözüm bulun' dedim. Bunun üzerine Karakol Komutanı benim yanımdayken Ramazan'ı aradı ve kapı ile ilgili kendisini uyardı. Ancak karakoldan eve geldiğim sıralarda, aynı gün yine Ramazan Çalışkan'ın evine giren bir şahıs beni rahatsız etme kastı ile evimin önünde arabasına ara gaz vererek beni taciz etti" dedi.

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Türkiyenin konuştuğu kapı gıcırtısı cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı: 1 hafta önce jandarmaya gittim, 6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum

Olay günü saat 19.00 sıralarında dinlenmek isterken kapı sesinin tekrar duyulması üzerine komşusuna seslendiğini iddia eden Küçükgüzel, cinayet anını şöyle anlattı:

"Daha dikkatli olmalarını ve evde istirahat etmek istediğimi söyledim. Ramazan'ın eşi olan Emine evinden bana küfür etti, demir kapıyı bilinçli olarak ses çıkartacak şekilde tekrar kapattı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek önce onlara hitaben hakaret ettim ancak ne söylediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra evde bulunan bana ait av tüfeğini alıp kendi evimin kapısının önüne çıkarak hedef gözetmeksizin iki el ateş ettim" dedi.

Türkiyenin konuştuğu kapı gıcırtısı cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı: 1 hafta önce jandarmaya gittim, 6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum

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"6 YILDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Amacının kimseyi öldürmek olmadığını ve hedef gözetmeden ateş ettiğini savunan Küçükgüzel, yaklaşık 6 senedir psikiyatrik ilaç tedavisi gördüğünü belirtti. Zanlı ifadesini, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" sözleriyle tamamladı.

Türkiyenin konuştuğu kapı gıcırtısı cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı: 1 hafta önce jandarmaya gittim, 6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum

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#Fethiye#Muğla#Cinayet

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